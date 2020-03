Le pistard mayennais François Pervis va disputer les Jeux paralympiques de Tokyo en tandem

François Pervis, 7 fois champion du Monde, savait depuis quelques semaines qu'il ne serait pas sélectionné avec l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais le pistard mayennais sera quand même au Japon en août prochain. A double titre. Le Mayennais sera consultant pour commenter les épreuves de cyclisme sur piste sur France Télévisions. Et trois semaines après, le François Pervis va participer aux Jeux Paralympiques en tant que pilote d'un pistard mal voyant. Avec Raphaël Beaugillet, 30 ans et mal-voyant depuis l'âge de 20 ans en raison d'une maladie génétique, Pervis va disputer le kilomètre sur un tandem.

François Pervis et son binôme Raphaël Beaugillet. - FFH

D'Athènes en 2004 à Tokyo en 2020, François Pervis a le sentiment de boucler la boucle : "J'ai fait le kilomètre aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 alors que je n'avais pas encore 20 ans donc ce serait une belle manière de boucler la boucle en faisant le kilomètre aux Jeux paralympiques de Tokyo. On va faire en sorte que ça se passe de la plus belle des manières en allant chercher une belle médaille. Je ne pouvais pas finir ma carrière comme ça. Pour moi, le Japon compte énormément. J'y ai passé six ans, ce sont mes stages au Japon qui m'ont permis d'être champion du Monde et de me révéler. Je ne pouvais pas ne pas participer à des Jeux de Tokyo. "

L'épreuve du kilomètre des Jeux paralympiques de Tokyo est programmée le 29 août 2020.