Magnus Cort Nielsen le plus fort à Peyrepertuse, Antonio Pedrero remporte la Route d'Occitanie

Magnus Cort Nielsen s'est imposé dans la quatrième et dernière étape, entre Lavelanet et le château de Peyrepertuse. Antonio Pedrero termine premier au classement général.

Les paysages ont encore été magnifiques, ce dimanche 13 juin, sur la Route d'Occitanie. Pour la quatrième et dernière étape, les organisateurs ont dessiné un parcours sur les routes d'Ariège et d'Aude, avec un petit crochet par les Pyrénées-Orientales, via le Fenouillèdes.

Une échappée a mis du temps à se former, après le passage du col de Montségur, mais sept coureurs ont tout de même réussi à animer la course à la mi-journée. Dans ce groupe : l'Aveyronnais Alexandre Geniez (dossard 12), mais aussi trois autres Français : Tony Gallopin, Jérémy Cabot et Adrien Guillonnet. Figuraient aussi dans ce groupe Magnus Cort Nielsen, Gianluca Bambrilla, et Stan Dewulf.

Le rythme de l'étape a été rapide, notamment dans les quarante derniers kilomètres, ou le peloton s'est effiloché, sous l'impulsion notamment de l'équipe Movistar, bien décidée à conserver le maillot orange de leader pour Antonio Pedrero, vainqueur la veille au Mourtis.

Le final de l'étape a été particulièrement mouvementé, avec les deux derniers kilomètres très exigeants, où la pente dépasse parfois les 13%, avant l'arrivée tout près du château. Le vent a aussi rendu la montée encore plus difficile.

Magnus Cort Nielsen a été le plus fort, et a franchi la ligne en premier. Au classement général, Antonio Pedrero conserve le maillot orange de leader, et remporte la 45e édition de la Route d'Occitanie.