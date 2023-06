"Le plus vieux vélo est de 1905", à Bayonne, une exposition pour fêter le Tour de France

Lapébie, Poulidor, Maye, Darrigade… autant de noms d'illustres champions du cyclisme que l'on peut désormais croiser à Bayonne. Ou plutôt, les modèles exacts sur lesquels ils ont couru. Un travail de collection et de restauration mené par Jean-Pierre Dumoulin, ancien coureur et son fils Christophe. Les images et photos, elles, viennent de Michel Etchelet, qui a mûri l'exposition pendant cinq ans.

Huit tours du monde à vélo

"J'ai calculé, j'ai fait l'équivalent de huit tours du monde à vélo" raconte Jean-Pierre Dumoulin. Ancien coureur sur route et sur piste, il a roulé avec les plus grands, Bernard Hinault, pour n'en citer qu'un. Des anecdotes, il en a plein la musette. Après 16 ans de compétition, il raccroche le guidon à la naissance de son fils, Christophe. "Je l'ai vacciné avec un rayon de vélo" rigole l'homme de 72 ans. Il lui a surtout transmis le virus de la collection et de la réparation de vélos. De coureurs, les Dumoulin - car Christophe aussi fut champion de vélo régional, avant une carrière de joueur de pelote - sont devenus collectionneurs.

À eux deux, ils ont déjà une soixantaine de vélos dans leur collection, sans compter les maillots. "Ce qui me plaît, c'est rechercher la bonne pièce, pour refaire les vélos, raconte Jean-Pierre. Après, quand le vélo est terminé... ça perd de sa saveur." Une passion pour la collection qui l'a amené à rencontrer des gloires de ce sport, à commencer par Raymond Poulidor, un jour d'exposition. "En 2019, on avait amené un Derny (marque de vélo, ndlr) que l'on avait restauré et qui était magnifique. Quand il l'a vu, il s'est approché et il le caressait même, il disait 'Mais qu'est-ce qu'il est beau ! J'en ai un de de Bernard Gauthier !" Bernard Gauthier, c'était le Monsieur Paris — Roubaix à l'époque… On a fait des vidéos avec lui !"

Une petite de dizaine de vélos, et des maillots, sont ainsi exposés, avec l'histoire des champions qui les accompagne. Notamment, l'histoire très peu connue, de Roger Lapébie, seul Bayonnais - "et pas Bordelais !", corrigerait immédiatement Michel Etechelet - ayant remporté le Tour, en 1937.