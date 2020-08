Le premier Tour cycliste du pays de Montbéliard aura bien lieu fin août

La crise sanitaire n'aura pas eu raison de la course. Le tout premier Tour cycliste du pays de Montbéliard est maintenu, comme prévu, les 28, 29 et 30 août prochain. Les services de l'Etat ont donné leur accord ce mardi lors d'une ultime réunion en sous-préfecture de Montbéliard. Pour le CC Etupes, qui organise la course, c'est évidemment un soulagement. "Il n'y a plus d'incertitude, on va tout mettre en oeuvre pour que tout se passe pour le mieux", confie-t-on au sein du club.

Première édition

Le pays de Montbéliard accueille pour le première fois cette année la première manche de la Coupe de France de Nationale 1, qui regroupe les meilleurs cyclistes amateurs licenciés dans des clubs français. 25 équipes de 6 coureurs, soit 150 cyclistes, sont attendus le dernier week-end d'août. Une centaine de bénévoles seront mobilisés sur ces trois jours de compétition (voir programme détaillé en bas de page).

Ce seront trois jours vraiment typés montagne, il y aura un maximum de côtes, que ce soit du côté de Lomont, de Thulay, de Meslières jusqu'aux bosses vers Pont-de-Roide-Vermondans (Sylvain Charlot, président du CC Etupes)

Protocole sanitaire

L'événement reste soumis à d'importantes mesures sanitaires. "Chaque coureur devra porter un masque jusqu'à la ligne de départ, pourra l'enlever pour la course, avant de le remettre à l'arrivée", fait savoir le club. "La cérémonie protocolaire sera "allégée", pas de selfie avec les coureurs, pas de poignée de main, pas de miss sur le podium... et le speaker sera privé d'interview, il n'a pas le droit de passer le micro". Le public sera autorisé le long des routes, mais avec masque obligatoire au village départ et arrivée.

Le programme détaillé