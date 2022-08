Le premier Tour Féminin International des Pyrénées démarre ce vendredi 5 août

C'est le top départ du premier Tour Féminin International des Pyrénées ce vendredi ! Une centaine de participantes, 17 équipes venues du monde entier, quatre étapes et trois jours sont au programme de cette toute première édition.

Une courses pour faire revivre le cyclisme féminin

Marion Clignet et Élisabeth Chevanne-Brache sont les créatrices de cette compétition. Les deux anciennes coureuses professionnelles avaient une réelle envie de faire revivre le cyclisme féminin. "Nous, quand on a couru il y a quelques petites années de ça, il y avait le Tour de l'Aude où toutes les meilleurs mondiales se retrouvaient pour lancer la saison. Par la suite, on avait le Tour de Vendée, le Tour d'Épinal. Il y avait des courses par étapes toute l'année, explique Marion Clignet. Au fil du temps, toutes ces courses ont disparu et on se retrouve aujourd'hui avec très peu de courses par étapes sur le calendrier."

Faire rêver les jeunes filles

Et puis cette course a un objectif primordial aux yeux de Marion Clignet : mettre en valeur le cyclisme féminin et le faire connaître. "Cette course, c'est pour faire rêver les jeunes filles, raconte-t-elle. Pas que pour faire du vélo, mais aussi de voir tous les métiers qui sont autour du vélo. Elles peuvent être mécano, directrices sportives, présidentes de club, présidentes de la France, tant qu'à faire ! Il n'y a pas de limites pour ces jeunes filles qu'on veut faire rêver, les inspirer."

L'organisatrice a aussi choisi les Pyrénées pour le cadre qu'ils offrent. Marion Clignet a grandi aux Etats-Unis, mais elle vit depuis un an en Bigorre, à Argelès-Gazost. "Je suis tombée amoureuse de la région, décrit-elle. C'est aussi pour cela que je veux partager notre amour de cette région avec le peloton féminin."

Du changement sur les routes

4 étapes, 4 parcours

Le départ sera donné à 9h30 à Artiguelouve ce vendredi. Première étape de 27 kilomètres entre la commune et Lacq. Un contre-la-montre par équipe. Le parcours détaillé de l'étape 1 est à retrouver ici.

de 27 kilomètres entre la commune et Lacq. Un contre-la-montre par équipe. Le parcours détaillé de l'étape 1 est à retrouver ici. La deuxième étape de 77 kilomètres se déroulera dès le vendredi après-midi à 14 heures. Départ de Pau, et arrivée à ... Pau, en passant notamment par Lasseube, Gan et Rébénacq. Le parcours détaillé de l'étape 2 est à retrouver ici.

de 77 kilomètres se déroulera dès le vendredi après-midi à 14 heures. Départ de Pau, et arrivée à ... Pau, en passant notamment par Lasseube, Gan et Rébénacq. Le parcours détaillé de l'étape 2 est à retrouver ici. Troisième étape samedi à 13 heures entre Pierrefitte-Nestalas et Arrens-Marsous avec une arrivée au Col du Soulor après 106 kilomètres d'effort. Le parcours détaillé de l'étape 3 est à retrouver ici.

samedi à 13 heures entre Pierrefitte-Nestalas et Arrens-Marsous avec une arrivée au Col du Soulor après 106 kilomètres d'effort. Le parcours détaillé de l'étape 3 est à retrouver ici. La dernière étape reliera Lourdes à Lourdes, mais en parcourant la Bigorre. 117 kilomètres au programme. Le parcours détaillé de l'étape 4 est à retrouver ici.

La circulation va être perturbée

À Pau, le stationnement et la circulation sont interdits dans de nombreuses rues, et ce depuis 22 heures ce jeudi et jusqu'à 20 heures ce vendredi soir. De 16 heures à 18h30, la circulation sera notamment interdite sur le pont d’Espagne et le tunnel. Mauvais timing, puisqu'il s'agit depuis ce lundi 1er août, de l'itinéraire de déviation des travaux du pont du 14-Juillet. Toutes les rues bloquées ou limitées aux voitures sont détaillées sur le site internet de la ville de Pau.

À Lourdes, le stationnement sera interdit sur la place Capdevielle entre le samedi 6 août à 17 heures et jusqu’au dimanche 7 août après la fin de la manifestation. Le dimanche, d'ailleurs, la circulation ne sera pas possible dans les deux sens sur l'ensemble du tracé de la course, dès 10h50 et jusqu’au passage de la voiture de fin de course. Plus d'informations sur le site de la municipalité de Lourdes.