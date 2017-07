Le procès du dopage dans le cyclisme devant le tribunal de Caen

Onze prévenus vont être jugés ce mardi au tribunal de Caen pour acquisition, transport, détention et usage de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. Parmi les prévenus figurent le naturopathe Bernard Sainz.

Onze prévenus dont plusieurs cyclistes normands amateurs vont être jugés ce mardi par le tribunal de Caen. En 2010 et 2011, une enquête sous le nom de code "Médi 14" avait permis d'identifier plusieurs utilisateurs de produits dopants et leurs fournisseurs et de les placer en garde à vue.

Ce procès concerne le milieu semi-professionnel entre la Normandie et la Bretagne durant la période de mai 2007 à novembre 2010.

Champion de France du contre-la-montre junior et vainqueur du Paris-Roubaix junior, le cycliste caennais Fabien Taillefer avait reconnu s'être dopé et avait été suspendu tout comme Stéphane Belot aujourd'hui décédé. Figurent également parmi les 11 prévenus le coureur bayeusain Romain Chan Tsin ou encore Salva Vilchez, plusieurs fois champion de Bretagne.

Bernard Sainz est lui poursuivi pour aide à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive et pour dopage. Celui que la presse surnomme "Docteur Mabuse" n'a jamais été condamné dans une affaire de dopage mais est entouré d'une sulfureuse réputation.