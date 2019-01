Le programme de début de saison de Romain Bardet est connu

Et une bonne surprise pour commencer le vice champion du monde de cyclisme participera bien le 23 mars à Milan-Sanremo

Haute-Loire, France

C'est la première grande classique de la saison cycliste qu'il n'a plus courue depuis six ans.

On se souvient qu en 2013, Romain Bardet, qui n'en était qu'à sa deuxième saison pro s'était classé 17em dans une édition raccourcie à cause d'une tempête de neige.

Le coureur de Brioude a également prévu avec AG2R de prendre le départ du Tour du Haut-Var entre le 22 et le 24 mars. La troisième et dernière étape de cette course comporte une arrivée spectaculaire au sommet du Mont Faron, au-dessus de Toulon.

Ensuite, Romain devrait participer à l'une ou aux deux courses du weekend ardéchois et drômois les Boucles de l'Ardèche le 2 mars, et/ou la Drôme Classic le 3 avant de s'aligner au départ de Paris-Nice entre le 10 et le 17 mars.