Le public au rendez-vous pour la 31e édition du Tour du Pays Roannais

Au départ de la première étape ce samedi à Vezelin -sur-Loire, 121 coureurs semi-professionnels, le gratin des cyclistes amateurs et une centaine de supporters pour cette 31e édition du Tour du Pays Roannais.

Pendant que certains regardaient le Tour de France ce samedi d'autres sont allés encourager les coureurs du Tour du Pays Roannais. C'est un gros rendez-vous vélo dans le Roannais et la 31e édition cette année. Ce samedi, la première étape du Tour a relié Vezelin-sur-Loire - Saint-Martin-la-Sauvette sur 150km.

Ambiance familiale

Sur la ligne de départ, 121 coureur, 21 équipes françaises et étrangères. Des cyclistes semi-professionnels qui ont attiré le public roannais sous le soleil ! "L'engouement est fort parce qu"on reste dans l'esprit famille" se réjouit l'organisateur de la course Michel Chanal. "Tandis que pour le Tour de France, tout est cloisonné, on ne voit personne" ajoute-t-il.

L'anti-chambre des pros

" Il y a deux ans on a vu Benoît Cosnefroy qui fait le Tour de France aujourd'hui. Ce ne sont pas des petits amateurs mais des cracks qui sont là " raconte Christophe, un roannais passionné de vélo. Il faut dire que depuis l'existence du Tour du Pays Roannais, une vingtaine de coureurs ayant participé sont ensuite devenus pros.

"Cela faisait longtemps qu'il y avait pas eu un plateau avec un tel niveau" annonce Michel Chanal, directeur de la course. "Chaque équipe a envoyé ses meilleurs coureurs cette année" poursuit-il.

Ce samedi, c'est Mickaël Guichard de la Team Pro Immo Nicolas Roux qui a remporté la première étape du Tour du Pays Roannais. Dimanche, la deuxième étape partira et arrivera à Perreux pour une boucle de 143km.