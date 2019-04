Le retour à la compétition du coureur mayennais Arnaud Courteille après son opération

🍦 Vendredi, les Men in Glaces seront de sortie à Vitré pour la #RouteAdélie.



Nos coureurs ont déjà connu le podium à trois reprises : Cyril Gautier par deux fois en 2010 (🏆) et 2017 (🥈) et @JustinBridouu (🥉) l'an dernier.



✏ @FRJ_design#ThereIsNoTrypic.twitter.com/X75Dno5c7s