Le retour de l'Ardéchoise après deux ans d'absence

C'est sous le soleil et sous une forte chaleur que l'Ardéchoise s'est élancée de Saint-Félicien ce samedi matin entre 7h et 9h pour les quelques 6 mille cyclotouristes qui avaient décidé de disputer l'épreuve en un jour. Des sourires sur les visages des coureurs pour ce retour de la course après deux ans d'année d'annulation à cause de la crise sanitaire.

Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, pour les randonneurs, les cyclosportifs, cyclotouristes. Plusieurs parcours sont proposés.

Les cyclistes en nombre à Lamastre ce samedi matin sur l'Ardéchoise © Radio France - Erwan Chassin

Pour laisser passer les coureurs, quelques routes sont fermées à la circulation ce samedi :

D273 de Saint-Félicien au Col du Buisson (soit 12 km) de 6h30 à 20h30* dans les 2 sens

D236 du Col du Buisson à Lamastre (soit 14 km) de 6h30 à 12h*

D578 de Lamastre au Cheylard (soit 20 km) de 7h à 13h*

D120 de Saint-Martin-de-Valamas (caserne du SDIS) à Saint-Agrève carrefour D120/D21 (soit 15 km) de 8h30 à 18h*

D214 du carrefour D214/D9 lieu-dit Freydaparet à l’entrée de Lalouvesc (soit 24 km) de 8h30 à 20h30*

D532 de Lalouvesc jusqu’à l’intersection D532/D236 (soit 3 km) de 8h30 à 20h30*

D236 de l’intersection D532/D236 jusqu’au Col du Buisson D236/D273 (soit 9 km) de 8h30 à 20h30*