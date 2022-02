Étoile de Bessèges : le Romanais Pierre Latour termine quatrième au classement général

Belle performance de notre Romanais de l'équipe Total Energies ce dimanche 6 février 2022 sur la 52 -ème Étoile de Bessèges. Pierre Latour termine quatrième au classement général de cette course prestigieuse à l'issue de la cinquième et dernière étape : un contre-la-montre de dix kilomètres et demi sur les hauteurs d'Alès dans le Gard. Le Français Benjamin Thomas de l'équipe Cofidis a remporté l'Étoile de Bessèges cycliste. Benjamin Thomas s'impose au classement général avec 16 secondes d'avance sur l'Italien Alberto Bettiol et 32 secondes sur le Norvégien Tobias Johannessen.

