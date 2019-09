Le Sarthois Nicolas Edet, premier Français au classement de la Vuelta

La Vuelta s'est achevée, ce dimanche soir. Le premier Français au classement général, c'est le Sarthois Nicolas Edet. Le coureur de l'équipe Cofidis se classe en 18e position de l'édition 2019 du tour d'Espagne. Une Vuelta qui lui a plutôt souri puisqu'il a revêtu le maillot rouge le temps d'une étape, le dimanche 31 août. "Un maillot de leader sur un grand tour, c'est réservé à très peu de coureurs", souligne le cycliste de 31 ans. Après lui, le Colombien Nairo Quintana l'a porté. Avant de se le faire ravir par le Slovène Primoz Roglic pour le reste de la course. C'est lui qui remporte la Vuelta cette année.

Des acquis pour la prochaine saison

Même s'il n'a pas remporté d'étapes sur ce tour d'Espagne, Nicolas Edet est satisfait de sa performance. "J'espère que ça recommencera, mais c'était peut-être la seule fois où je serais leader d'un grand tour, donc je suis super content", explique-t-il. Sa joie est d'autant plus forte qu'il avait dû abandonner le tour de France, un mois plus tôt, à cause d'une maladie.

"Pour l'an prochain, pour les courses à étapes, j'ai ce vécu, j'ai cet acquis qui va sûrement me permettre de pouvoir aller chercher encore de belles choses", espère le coureur sarthois. Pour la fin de sa saison, il participera à quelques courses d'un jour en Italie avec l'équipe Cofidis. Puis, il finira avec le tour de Lombardie, samedi 12 octobre.