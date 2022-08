Le sprinteur Marc Sarreau remporte la première étape du Tour Poitou-Charentes

Le Français Marc Sarreau s'est adjugé au sprint la première étape du Tour Poitou-Charentes mardi à Périgny (Charente-Maritime). Il a devancé le Belge Edward Theuns et le Français Lorrenzo Manzin. Le sprinter d'AG2R Citroën Team endosse le maillot blanc de leader.

Marc Sarreau (AG2R Citroën Team) a remporté au sprint, ce mardi, la première étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine (2.1), disputée entre Chauray (Deux-Sèvres) et Périgny (Charente-Maritime) sur une distance de 193,1 kilomètres. Il a devancé Edward Theuns (Trek-Segafredo) d'un bon vélo sur la ligne d'arrivée.

Lors d'une journée calme, sans difficulté, avec les paysages du marais poitevin pour décor, le peloton a fini par reprendre à 5 km de l'arrivée les derniers échappées du jour. Six hommes ont occupé l'avant de la course ce mardi : Sergio Martin Galan (Caja Rural-Seguros RGA), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Fabien Grellier (TotalEnergies), Axel Laurance (B&B Hôtels-KTM), Jordan Jegat (Team U Nantes Atlantique) et Tristan Delacroix (Nice Métropole Côte d'Azur). Sans empêcher une arrivée au sprint.

Le jeune français Paul Penhoët (Groupama-FDJ), arrivé dans les premières positions, a été déclassé pour sprint irrégulier. C'est la troisième victoire d'étape de Marc Sarreau sur le TPC où il s'était déjà illustré en 2015 et en 2017. Victime d'une lourde chute l'an passé sur l'épreuve, il prend sa revanche et s'empare par la même occasion du premier maillot blanc de leader de cette 36ème édition. Mercredi, deuxième étape du TPC avec 196 km entre Périgny et Vars en Charente.