Le sprinteur vosgien Nacer Bouhanni rebondit au sein de l'équipe bretonne Arkéa-Samsic

On connaît la nouvelle équipe du coureur vosgien Nacer Bouhanni. En fin de contrat chez Cofidis, il roulera les deux prochaines saisons pour l'équipe bretonne Arkéa-Samsic avec l'ambition de retrouver la victoire.

On savait l'histoire entre Nacer Bouhanni et la Cofidis en voie de se terminer, on connaît désormais la destination du sprinteur vosgien. Après quatre saisons sous les couleurs de l'équipe nordiste, le natif d'Epinal, en fin de contrat, roulera sous les couleurs de la formation bretonne Arkéa-Samsic lors des deux prochaines saisons.

65 victoires en carrière mais aucune en 2019

Nacer Bouhanni, champion de France en 2012, avec 65 victoires à son palmarès, vivait une relation compliquée avec la direction de l'équipe Cofidis depuis de longs mois. Il sera l'un des moteurs du "pôle sprint" mis en place par Arkéa-Samsic, aux côtés de Thomas Boudat qui arrive de Total Direct Energie. Bouhanni en quête d'un rebond après une année 2019 sans la moindre victoire et marquée par des chutes et des blessures.