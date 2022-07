Le Sud-manche accueillera les championnats de France Avenir de cyclisme sur route

Pour accueillir ces championnats de France Avenir, le comité d'organisation peut compter sur ses forces vives locales : le vélo club Saint Hilairien, le vélo club d'Avranches ou encore le club olympique Polynormande, qui organise la course éponyme.

Pendant ces cinq jours d'épreuves, du 9 au 13 août, 11 titres de champion ou championnes de France seront en jeu. Les jeunes coureurs s'affronteront lors de cinq contres-le-montre et six courses en ligne, en fonction de leur âge et leur sexe. Le comité d'organisation cycliste Mont Saint-Michel Normandie compte pour l'instant 962 engagés pour l'évènement, âgés de 13 à 22 ans. Cela représente en réalité un peu moins de coureurs, puisque certains participent à plusieurs épreuves, mais cela donne une idée de l'ampleur de la logistique à mettre en place. Pour chaque journée de compétition, une centaine de bénévoles et signaleurs seront nécessaires pour sécuriser les abords des routes des communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Martin-de-Landelles.

Une édition 2022... Avant 2024

Le président du comité d'organisation, Gilbert Daniel, se félicite aussi de la vitrine que cet évènement représente pour la région : "Ça va mettre en valeur tout le Sud-Manche !"

Ces championnats de France Avenir ont une résonnance particulière, car la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie accueillera également dans deux ans, en 2024, les Championnats de France Elite de cyclisme. Cette édition est donc une opportunité, selon Gilbert Daniel : "J'ai toujours prôné qu'il faut d'abord organiser des compétitions pour les jeunes, explique le maire de la commune déléguée de Chèvreville et cycliste, lui aussi. Là, on sort du Tour de France. Si on veut des professionnels plus tard, il faut leur donner l'opportunité de courir aujourd'hui." Surtout que selon lui, les cyclistes qui performent dès le plus jeunes âge sont souvent ceux qu'on retrouvent sur les podiums professionnels.