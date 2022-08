Le Suisse Stefan Küng remporte le Tour Poitou-Charentes 2022, Lorrenzo Manzin s'adjuge la dernière étape

La dernière étape du Tour Poitou-Charentes (2.1) était disputée ce vendredi sur 185 kilomètres entre Mansle et Poitiers. Et la victoire est revenue à Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) rue de Nimègue. Il a devancé Benjamin Thomas (Cofidis) et Marc Sarreau (AG2R Citroën Team). Connor Swift qui a passé la ligne en troisième position a écopé d'une pénalité pour sprint irrégulier.

La victoire finale revient au Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) qui succède au Britannique Connor Swift. Le Français Kévin Vauquelin (Arkéa), meilleur jeune, termine deuxième du général devant Pierre Latour (TotalEnergies).