Le suisse Stefan Küng vainqueur du Tour du Doubs

Stefan Küng remporte le Tour du Doubs. Le suisse de l'équipe Groupama FDJ s'impose ce dimanche en solitaire à Pontarlier, avec 9 secondes d'avance sur le français Franck Bonnamour de l'équipe Arkea-Samsic, après 188 km de course.

Stefan Küng, Franck Bonnamour et Guillaume Martin: le podium du Tour du Doubs 2019

Pontarlier, France

Il aura été l'un des principaux animateurs de la course: Stefan Küng, le coureur suisse de l'équipe Groupama FDJ, remporte en solitaire à Pontarlier le Tour du Doubs, il franchit la ligne d'arrivée avec 9 secondes d'avance sur le français Franck Bonnamour après 188 km de course. Stefan Küng a été l'un des principaux animateurs de l'épreuve ce dimanche, marquée par plusieurs échappées et contres.

Le coureur de Groupama FDJ est sorti du peloton à une cinquantaine de km de l'arrivée, avec sept autres coureurs, ils n'étaient plus que trois à 15 km du final à pouvoir résister au rythme imposé par le suisse. Ce petit groupe a creusé un petit écart dans la dernière difficulté du parcours, la montée du Larmont, et au sommet, Stefan Küng en grande forme a porté l'estocade et fait la différence dans la descente sur Pontarlier.

Stefan Küng franchit en solitaire la ligne d'arrivée du Tour du Doubs 2019 à Pontarlier. © Radio France - Christophe Mey

Le breton Franck Bonnamour de l'équipe Arkea-Samsic est 2e au sprint, Guillaume Martin de l'équipe Wanty Gobert finit 3e. Du côté des franc comtois, Fabien Doubey est 53e, Théo Delacroix et Léo Vincent ont abandonné.