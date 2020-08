La course de vélos solaires, le Sun Trip 2020, a terminé son "Tour de France" à Albertville

Après plus de 3 500 kilomètres à travers la France, les cyclistes du Sun Trip 2020 sont arrivés à Albertville en Savoie. Sur la place de l'Europe, une trentaine de vélos électriques ont défilé sous un soleil radieux.

Le Sun Trip 2020 a conclu son tour de France par Albertville en Savoie ce dimanche après-midi. Après plus de 3 500 kilomètres, les cyclistes se sont arrêtés sur la place de l'Europe pour conclure la course.

Organisé par le savoyard Florient Bailly, originaire d'Albertville, une trentaine de suntripper se sont lancé le 14 juillet de Lyon. Ils ont traversé la France jusqu'à la Bretagne, longé la côte Atlantique, grimpé les montagnes pyrénéennes avant de rejoindre la Savoie par le sud.

La plus grande course de vélos solaires devait s'élancer pour la Chine cette année. Mais à cause de la pandémie de coronavirus, le voyage vers l'empire du milieu attendra 2021.

"La Chine, si on peut y retourner en 2021, on ira. S'il faut attendre 2022, on attendra." Florient Bailly, organisateur du Sun Trip

Mais Florient Bailly ne boude pas son plaisir d'avoir parcouru la France, au contraire. Selon lui, le Sun Trip est la preuve qu'un Tour de France est accessible à tous... avec un vélo électrique.

Béatrice, 35 000 kilomètres de vélo solaire au compteur

Certains participants roulent avec un vélo électrique depuis plusieurs années. C'est le cas de Béatrice Cazaspe puisqu'en six ans, elle a parcouru plus de 35 000 kilomètres.

"En 2015, je suis allé de la France jusqu'en Turquie. J'ai ensuite fait plusieurs Sun Trip en Auvergne-Rhône-Alpes et en Corse."

Pour elle, le vélo électrique est "un moyen idéal pour voyager sans les efforts demandés par un vélo traditionnel". Grâce à son VTT, Béatrice espère aussi vaincre son cancer, qu'elle a contracté il y a dix ans.

"En 10 ans, je suis encore capable de faire du vélo. Cela me maintient ma forme et mon moral aussi"

Jean Marc, l'homme-fusée du Sun Trip

Un peu plus loin sur la ligne d'arrivée, Jean-Marc Dubouloz est arrivé à Albertville à bord d'un vélo solaire peu commun. Une forme à l'image d'une fusée blanche, au ras du sol.

A droite de l'image, le vélo électro-solaire de Jean-Marc Dubouloz. © Radio France - Xavier GRUMEAU