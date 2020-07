Le Tour avant le Tour : Christian Prudhomme à Vizille

Vizille, son parc, son château et sa journée de Tuiles, en 1788 qui préfigurera la Révolution Française, un an plus tard. Christian Prudhomme a découvert le lieu avec intérêt.

En ce moment, le patron du Tour de France fait le parcours que le Tour aurait fait s'il n'avait pas été reporté en septembre pour cause de Covid-19. Et en ce 14 juillet, une journée de repos était prévue à Vizille, avant l'étape 100 % iséroise qui aurait dû avoir lieu entre la Tour du Pin et Villard de Lans.

Faire la fête quand même en septembre

Jean-Pierre Barbier, le président du Département, a remercié le directeur du Tour d'avoir choisi l'Isère pour cette étape qui finalement aura lieu le 15 septembre. "Nous organiserons de nombreux événements pour fêter cela, comme l'exposition-photo de Michel Gasarian, Tour de fête, consacrée au public qui regarde passer les coureurs dans les cols des Alpes !"

Y aura-t-il moins de monde au bord des routes ?

Christian Prudhomme a affirmé que l'Isère était une terre de cyclisme et que même s'il y aura peut-être moins de monde au bord des routes, les yeux des spectateurs vont briller comme d'habitude au passage des coureurs. "Tous les soirs, il faudra héberger les coureurs, la caravane...200 000 euros sont dépensés ainsi chaque soir dans les villes traversées. Et cela ne va pas changer."

Christian Prudhomme découvre le Château de Vizille et son histoire, en compagnie d'élus et de Bernard Thévenet © Radio France - Véronique Pueyo

Il a précisé aussi que le Tour saura faire respecter les gestes barrières : "Ce n'est pas un souci, le port du masque ! Les gens ont pris l'habitude de le porter. Et puis, nous nous sommes toujours adaptés aux règles voulues par le Ministère de l'Intérieur. On s'est adapté après les attentats, on s'adapte pour éviter les accidents entre le public et les coureurs, on s'adaptera à la crise sanitaire...Il faut remettre les choses en perspective!"

Après Vizille, Villard-de-Lans

Bernard Thévenet, le double vainqueur du Tour et qui habite l'agglomération grenobloise, était également de la partie. "Le Critérium, qui aura lieu avant le Tour, aura lui aussi son étape 100% iséroise, entre Vienne et le Col de Porte, le 13 Août !"

Demain matin, à 8H45, Christian Prudhomme et Jean-Pierre Barbier donneront le départ d'une course pour une douzaine de jeunes cyclistes isérois. Ils grimperont la Cote 2000 de Villard-de-Lans. Ils seront rejoints au sommet par l’équipe de France féminine de biathlon, en ski-roues.