Le Tour cycliste de Vendée fête ses 50 ans

Le 50e tour cycliste de Vendée a lieu ce dimanche. Départ fictif à 12h20 du boulevard d'Angleterre à La Roche-sur-Yon puis départ réel à Mouilleron-Le-Captif, avant 206 km essentiellement au sud de la préfecture de Vendée, via Saint-Florent-des-Bois, Mareuil-sur-Lay, Moutiers les Mauxfaits, Le Poiroux, Mouilleron-le-Captif. Puis un passage à 5 reprises dans la préfecture de Vendée. L'arrivée finale est prévue vers 17h30 boulevard d'Eylau. Cette course réservée aux coureurs moins de 23 ans est toujours très suivie aux bords des routes. L’an dernier, le Néerlandais Bram Welten s’était imposé.

Le parcours de ce tour de Vendée 2022

"Il y a 800 bénévoles dont 400 dédiés à la sécurité et entre les villages d'arrivée et départs, les montages etc... tous fiers d'être là" raconte le directeur de la course Vincent Calandreau. Pour profiter au mieux du spectacle il y a des lieux prisés: "les endroits sinueux vers Le Poiroux, Le Champ-Saint-Père, Saint-Vincent-sur-Graon, Chaillé-sous-les-Ormeaux et forcément le final que les coureurs passeront à 5 reprises"

Vincent Calandreau directeur du Tour de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Cette année le parrain de l'épreuve est Sylvain Chavanel qui avait commencé et terminé sa carrière pro sur les routes vendéennes.