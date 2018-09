Isère, France

"Paradoxalement je suis plus fatigué d'un petit trajet comme ça que de mes trois semaines de Vuelta", sourit le jeune coureur d'AG2R à peine rentré chez lui, à Chambéry, lundi matin. A 24 ans, Nans Peters était engagé avec son équipe AG2R La Mondiale, du 25 août au 16 septembre, sur le Tour d'Espagne : la première course de trois semaines de sa jeune carrière. Il fait le bilan au lendemain de l'arrivée à Madrid.

Comment se sont passées ces trois semaines de courses ?

"Je suis super content d'avoir pu clôturer mon premier grand tour. C'est une énorme expérience. J'avais un peu d'appréhension au début. 'Comment mon organisme va-t-il réagir ? Comment 'vais-je récupérer ? Comment vais-je être en troisième semaine ?' Au final, j'étais vraiment mieux au fil des jours, je me suis surpris, je suis vraiment fier de moi ! (...) Le fait de penser, 'il faut que je tienne trois semaines', ça aide mentalement. Après il ne faut pas que je m'enflamme : mon premier tour s'est très bien passé, peut-être que les prochains je vais en chier."

Ça c'est fait, premier Grand Tour bouclé ✔ #Vuelta18 — Nans Peters (@NansPeters) September 16, 2018

Les objectifs sont-ils atteints ?

"Les objectifs, c'était de terminer la course, d'aider mon leader (Tony Gallopin, 11e du général) et puis si j'en avais l'opportunité, jouer ma carte dans les échappées et essayer de faire un résultat. J'ai réussi sur l'étape 11, la plus grande, la plus longue, à être performant. C'était super dur, l'échappée a mis plus de 100 kilomètres à se dessiner. D'avoir 'performé' (il termine 4e de cette étape) sur une des étapes les plus durs c'est gratifiant pour moi."

J'aurais quand même été leader provisoire de @lavuelta pendant... 4 minutes! 😂 — Nans Peters (@NansPeters) August 25, 2018

Un coureur de grands tours ?

"C'est quelque chose qui me plait et que j'ai envie de poursuivre. Je me suis prouvé à moi même et j'ai prouvé à l'équipe que c'est un terrain qui me convenait bien et que j'ai de très bonnes qualités de récupération. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'en refaire."

"Peut-être dans 2, 3 ou 5 ans le Tour de France ?" — Nans Peters (AG2R La Mondiale)

Bientôt aligné au départ du Tour de France ? "Il faut être réaliste et ne pas griller les étapes. Le Tour, c'est la course au dessus de tout. L'avantage de débuter en Espagne c'est qu'il n'y a pas autant de pression médiatique. Ici nous n'avions pas un leader comme Romain (Bardet) sur le Tour, pour lequel toute l'équipe doit se mettre à la planche. J'ai pu profiter que Tony (Gallopin) soit d'une envergure un peu moindre pour aller dans des échappées, c'est mieux pour apprendre. L'année prochaine en principe ce serait plutôt Giro (le Tour d'Italie), et peut-être dans 2, 3 ou 5 ans le Tour de France ?"

Quel souvenir en particulier de ces trois semaines de course ?

"L'avant-dernière étape, celle où l'on était en Andorre : six ascensions sur 100 kilomètres, près de 4.000 mètres de dénivelé... une journée de folie ! J'ai pu accompagner Tony jusqu'à quatre kilomètres de l'arrivée, avec les tout meilleurs. J'ai fait un boulot de fou et tout le monde a été hyper reconnaissant de mon travail : mes coéquipiers, mes directeurs sportifs bluffés par mon niveau, mon leader... c'est un beau souvenir !"

Quel programme pour la fin de saison ?

"Je vais normalement au Tour de Vendée (6 octobre), aux Trois Vallées Varésine (9 octobre), au Tour de Lombardie (13 octobre) et au Chrono des Nations (14 octobre). On attend un peu de voir comment je récupère du Tour d'Espagne, comment mes coéquipiers récupèrent pour fixer définitivement qui va où."