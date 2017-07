Le Tour de France 2017 en Haute-Saône : Yves Krattinger se frotte les mains

Arrivée à la Planche-des-Belles-Filles et départ de Vesoul, pendant deux jours la Grande Boucle fait escale en Haute-Saône. Une aubaine pour le président du Conseil départemental Yves Krattinger qui était notre invité ce jeudi matin.

Le Tour de France est arrivé ce mercredi à la Planche-des-Belles-Filles, il la quitte ce jeudi midi avec l'étape Vesoul-Troyes. Et La Haute-Saône est une nouvelle fois mise en valeur, pour la troisième fois en cinq ans. Avec un Italien Fabio Aru dans le rôle du vainqueur, Chris Froome qui endosse le maillot jaune, et le local de l'étape Thibaut Pinot qui craque, la Planche a une nouvelle écrit un joli chapitre du Tour mais le président du Conseil départemental de Haute-Saône retient d'abord la liesse populaire : "On a eu une ambiance extraordinaire sur tout le parcours, avec énormément de monde et de camping-cars. Côté sportif bien sûr on n'est pas déçus, les Belles-Filles poursuivent leur légende mais surtout les gens étaient heureux, avec le soleil, les images extraordinaires avec le survol des Mille Etangs par les hélicoptères, on a vécu une très grande journée pour notre territoire."

Le président du Conseil départemental de Haute-Saône Yves Krattinger entre Christian Prudhomme le patron du Tour de France, et Michel Galmiche, le maire de Plancher-Les-Mines. © Maxppp - /NCY

Surtout, les retombées sont à la hauteur de l'argent investi : "Les Haut-Saônois sont de plus en plus fiers de leur territoire, que ce soit sur les écrans, la télé la radio ou les journaux, c'est important. Ensuite, souligne Yves Krattinger, on le fait connaître à la France et au monde entier. De plus en plus de gens viennent faire du vélo dans les Vosges du sud mais aussi dans les autres secteurs de la Haute-Saône, pour nous c'est un levier essentiel." Le vélo est donc l'un des tous premiers arguments touristiques mis en avant par la Haute-Saône, clame haut et fort le président du Conseil départemental : "La V50 le long de la Saône, on ne va pas la faire avec le Tour de France, c'est pour les familles les enfants et les personnes plus âgées. Notre stratégie de territoire est claire, sur le tourisme notre entrée c'est le vélo."