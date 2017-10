Le Tour de France 2018 de passage en Bretagne : ce que l'on sait déjà

Le parcours du Tour de France 2018 sera dévoilé ce mardi à Paris. Le peloton va retrouver la Bretagne et va même y passer plusieurs jours au mois de juillet prochain.

On va enfin connaitre le tracé du Tour de France 2018 ! Le parcours sera dévoilé ce mardi à Paris. Cette année, le départ de la grande boucle est décalé d'une semaine à cause de la coupe du monde de foot qui se jouera en Russie. Grand départ de cette 105e édition prévu donc le samedi 7 juillet à Noirmoutiers.

La vendée puis la Bretagne

Les coureurs s'élanceront de Noirmoutiers et prendront la direction de Fontenay-le-Comte. Le lendemain, on reste en Vendée avec une arrivée à La Roche-sur-Yon. Lors de la troisième étape, on aura droit à un contre-la-montre par équipes dans les rues de Cholet. Puis, l'arrivée en Bretagne le mardi 10 juillet. Quatre jours prévus dans la région.

Ce mardi 10, l'étape reliera La Baule à Sarzeau. Sarzeau, dans le golfe du Morbihan, ville dont le maire n'est autre que David Lappartient, le nouveau patron du cyclisme mondial, élu il y a un mois à la tête de l'union cycliste internationale (UCI). Le lendemain, la 5e étape partira de Lorient en direction de Quimper, alors qu'une arrivée à la pointe du Raz avait été un temps imaginée.

Le jeudi 12, le peloton s'élancera de Brest (dix ans après) pour filer vers Mûr de Bretagne avant de quitter la Bretagne le vendredi 13 (départ prévu à Fougères).