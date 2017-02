Le Tour de France 2018 s'élancera de Vendée, a annoncé dimanche Christian Prudhomme, directeur et organisateur de la plus grande épreuve cycliste du monde.

Ce sera le sixième départ de la Grande Boucle donné dans ce département amoureux du cyclisme. Après 1976, 1993, 1999, 2005 et 2011, le Tour de France 2018 partira de Vendée a annoncé Christian Prudhomme ce dimanche sur France 2 lors de la mi-temps de la rencontre entre la France et l’Écosse dans le Tournoi des Six Nations.

Le directeur et organisateur de l'épreuve a dit que le Grand Départ de cette 105e édition serait donné le samedi 30 juin 2018 sans préciser les détails qui seront dévoilés le 28 février. Cet été, l'édition 2017 s'élancera le 1er juillet de Dusseldorf, en Allemagne.

Le précédent départ de Vendée date de 2011, quand la course avait démarré du passage du Gois, la chaussée submersible sur l'Océan Atlantique qui relie l'île de Noirmoutier au continent.

Les grands départs du Tour de France donnés dans les Pays de la Loire

1957 : Nantes

1967 : Angers

1972 : Angers

1976 : Saint-Jean-de-Monts (Vendée)

1988 : Pornichet (Loire-Atlantique)

1993 : Puy-du-Fou (Vendée)

1999 : Puy-du-Fou (Vendée)

2005 : Fromentine (Vendée)

2011 : passage du Gois (Vendée)

