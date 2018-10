Albi, France

C'est inédit depuis plus de 40 ans : Albi sera en 2019 ville d'arrivée du Tour de France le lundi 15 juillet et ville de départ le mercredi 17 juillet. Elle sera aussi le lieu du premier jour de repos des coureurs le mardi 16 juillet. Le tracé du Tour de France dévoilé ce jeudi à Paris fait la part belle à l'Occitanie, région où les coureurs passeront six jours.

L'enfant du pays, Lilian Calmejane, accueille ce parcours regorgeant de moyenne montagne avec "beaucoup d'optimisme et beaucoup d'enthousiasme". Le coureur de l'équipe Direct Energie salue le choix du Tour de consacrer sa ville d'origine l'année prochaine : "Le Tour va faire étape à Albi trois jours et ça c'est quelque chose d'assez inédit et je suis pas sûr de le revivre dans ma carrière, donc il faudra vraiment le savourer. Ce sera un moment très particulier pour la famille et tous ceux qui me suivent."

Quels sites d'arrivée et de départ ?

Pour l'instant, le site d'arrivée de l'étape entre Saint-Flour et Albi, le 15 juillet, est inconnu. Lors du dernier passage du Tour en 2013, Peter Sagan avait franchi la ligne en premier, sur l'avenue Albert Thomas, autant dire la route de Carmaux. Cette année-là, le peloton arrivait du sud après être parti de Montpellier le matin. En 2019, il arrivera du nord, depuis l'Aveyron, Carmaux et Blaye-les-Mines. Reste à savoir si ce site d'arrivée sera maintenu, mais dans l'autre sens.

Quant à l'étape Albi-Toulouse du 17 juillet, le lieu d'implantation du village-départ n'est pas encore annoncé officiellement, même s'il est évidemment déjà prévu par l'organisateur ASO et la mairie d'Albi. Ce que l'on sait juste c'est qu'avant d'arriver à Toulouse, le peloton "zigzaguera" sur les routes du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, pour atteindre un kilométrage suffisamment important pour une étape. Peut-être un passage par les bastides de Cordes-sur-Ciel et Puycelsi ?

Depuis le premier Tour de France en 1903, Albi a accueilli 10 arrivées d'étape et 9 départs. La dernière arrivée date de 2013. Le dernier départ de 2007. En 2019, le Tour de France partira de Bruxelles le samedi 6 juillet. Le peloton entrera en France par le Grand Est et passera ensuite notamment par les Pyrénées et les Alpes avant d'arriver sur les Champs-Elysées le dimanche 28 juillet.

