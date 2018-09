Brioude, France

C'est un secret de polichinelle, le nom de Brioude revient régulièrement parmi les villes prêtes à accueillir le Tour de France 2019. Depuis pratiquement deux mois, et l'arrivée du Tour 2018, les sites spécialisés (Vélowire et Le Grupetto) citent la ville comme un passage obligé pour les coureurs l'été prochain. Le Tour partira de Belgique, fera un passage dans l'Est, les Vosges et le sud de la Bourgogne avant de prendre la direction des Pyrénées.

Selon les informations France Bleu, la 9eme étape ira de Saint-Etienne à Brioude. Le parcours entre les deux villes reste encore inconnu mais il y a de fortes chances que les coureurs passent par le col du Béal, un lot de consolation pour Ambert et Montbrison qui portent une candidature commune. Pour Brioude, la persévérance est enfin récompensée.

La ville de Romain Bardet a accueilli le Tour une seule fois, en 2008, pour un départ en direction d'Aurillac. Depuis plusieurs années, la ville était candidate mais cette fois pour une arrivée. Brioude a fait ses preuves, notamment en accueillant une étape de Paris-Nice en 2013. L'arrivée du Tour devrait lui ressembler, avec une ligne tracée sur l'avenue Léon Blum.

Un départ de Saint-Flour

Cerise sur le gâteau, cette 9eme étape sera celle du 14 juillet. La ville en profitera pour mettre en valeur les circuits Romain Bardet, les parcours portant le nom du coureur mis en place dans le brivadois, avec sa complicité. Le leader d'AG2R La Mondiale sera évidemment la cible de tous les regards même si, stratégie oblige, il y a peu de chances qu'il tente une échappée durant cette étape.

Après Brioude, direction le Cantal puisque le départ de la 10eme étape sera donné à Saint-Flour. Les coureurs devraient prendre la direction d'Albi (comme en 1999). Le village départ sera installé sur l'esplanade Pompidou. Il reste tout de même une inconnue importante, est-ce que les coureurs passeront leur journée de repos en Auvergne entre les deux étapes. Le lundi de la deuxième semaine est généralement celui de la première journée de repos.

La der de Virenque

Saint-Flour a donc accueilli la Grande Boucle en 1999 avec une arrivée et un départ le lendemain. Même scénario en 2004, année de l'ultime victoire d'étape de Richard Virenque. La dernière escale du Tour remonte à 2011. Partie d'Issoire, l'étape avait été remportée par l'Espagnol Luis Leon Sanchez.