Le Tour de France 2020 devrait passer par Poitiers

Département Vienne, France

Le Tour de France devrait bel et bien passer par Poitiers l'an prochain. Un article de ouest France vient relancer les rumeurs qui courent déjà depuis cet été. Dans ses colonnes, le journal annonce clairement que la Grande Boucle passera par la Charente-Maritime et la Vienne avec une étape entre La Rochelle et Poitiers prévue pour le 8 juillet 2020.

L'annonce officielle du parcours se fera à Paris le 15 octobre prochain. Bruno Belin, le président du département de la Vienne y est invité.

Alain Claeys, le maire de Poitiers, a rencontré à plusieurs reprises Christian Prudhomme, le directeur du Tour, pour lui faire part du souhait de la ville d'accueillir la course.

Pour info, la dernière fois que le Tour de France cycliste a fait étape dans le département, c'était en 2000 avec un départ du Futuroscope et une arrivée à Loudun.