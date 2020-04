Le Tour de France 2020 enfin fixé : "un soulagement" pour le Toulousain Anthony Perez

"C'est un soulagement, et ça nous donne des perspectives pour pouvoir reprendre la saison" se réjouit le coureur toulousain Anthony Perez, après avoir appris que le Tour de France 2020 s'élancerait le 29 août prochain de Nice, soit deux mois après la date initialement prévue. Un décalage dû à l'épidémie de coronavirus, et au confinement qui empêche aujourd'hui le peloton professionnel de s'entraîner comme il aurait dû.

Le grimpeur toulousain de l'équipe Cofidis se félicite tout d'abord que le Tour de France puisse avoir lieu, même à d'autres dates : "cela redonnera un peu de normalité à cet été, même si c'est à la fin de l'été". Et la normalité pour les coureurs passera aussi par deux voire trois mois pleins d'entraînement, en espérant que le confinement se termine le 11 mai, comme annoncé par Emmanuel Macron dans son allocution lundi soir.

Avoir une date ça nous permet de savoir quand nous remettre en route plus sérieusement

Des courses avant, pour préparer le Tour

L'Union Cycliste Internationale (UCI), qui devrait facilement valider ces nouvelles dates pour le Tour, doit aussi établir un nouveau calendrier pour les courses précédant la Grande Boucle, comme le Critérium du Dauphiné et La Route d'Occitanie, qui font office de rampe de préparation.

Mais comme toute la saison cycliste s'articule autour du Tour, avoir ce nouveau cap est donc primordial pour Anthony Perez : "le fait d'avoir une date ça nous permet de savoir quand "remettre en route" plus sérieusement. (...) Mais je pense qu'on a maintenant assez de temps pour redevenir performants. C'était ça l'inquiétude : si le Tour était en juillet, et qu'on sortait mi-mai de confinement, un mois et demi de préparation c'était pas assez pour être prêt, c'était pas possible".

Reste à savoir quelle sera l'ambiance en septembre, au bord de la route. Le Tour de France se tient normalement en juillet, au coeur des vacances d'été. Le 4 septembre, quand les coureurs passeront à Lavaur, les écoliers viendront de faire leur rentrée...