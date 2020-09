Le Tour de France 2020 laisse de très bons souvenirs à Maxime Chevalier et Mathieu Burgaudeau

Malgré toutes les mesures sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, le Tour de France 2020 laisse de très bons souvenirs à deux coureurs de chez nous : Maxime Chevalier de Ponchâteau et Mathieu Burgaudeau de Noirmoutier. Ils ont assisté à la victoire surprise du jeune Slovène Tadej Pogacar qui a détrôné son compatriote et archi favori Primoz Roglic dans l'avant-dernière étape.

Je suis très satisfait d'être arrivé jusqu'aux Champs-Élysées

Pour Maxime Chevalier, le benjamin du Tour originaire de Pontchâteau et coureur de la formation B&B Hôtels Vital Concept, c'était une sacrée expérience qui restera à jamais gravée dans sa mémoire : "Je suis très content ! Et plutôt étonné parce que je me sens bien à l'arrivée sur les Champs-Élysée. En fait, on est sur un état de fatigue constant et, passé un certain stade, elle n'évolue plus", glisse-t-il dans un sourire. "Je suis quand même content d'en finir. Ça a quand même été un Tour difficile. Mais je suis très satisfait d'avoir pris le départ de cette dernière étape et d'être arrivé jusqu'aux Champs". Maxime Chevalier termine 136e du Tour de France.

Ça donne envie de revenir plus fort pour faire mieux et jouer la gagner sur des victoires d'étapes

Ce millésime 2020 Il est plutôt très bon à en croire le Noimoutréen, Mathieu Burgaudeau, de l'équipe vendéenne Total Direct Energie, qui revient sur la passion qui s'est emparée de l'île depuis trois semaines et le début de son Tour de France : "Mes parents m'ont dit qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde à me suivre et que ça avait vraiment eu un impact sur la population de l'île, que dès qu'on les croisait en voiture, c'était des coups de klaxon, des signes... Je vais voir ça en rentrant ! De mon côté, j'ai pris un maximum de plaisir, chaque jour, à essayer de courir à l'offensive, de prendre aussi un maximum d'expérience. Je comprends mieux pourquoi tout le monde veut y retourner : c'est vraiment une très, très grande course, une belle course qui fait rêver. Ça donne envie de revenir plus fort pour faire mieux et jouer la gagner sur des victoires d'étapes". Mathieu Burgaudeau termine à la 131e place.