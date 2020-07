Le Tour de France 2021 avancé d'une semaine pour ne tomber en même temps que les Jeux Olympiques

L'édition 2021 du Tour de France a été avancé d'une semaine par l'Union cycliste internationale ce mardi. Le but est de ne pas tomber en même temps que les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, décalés d'un an à cause de l'épidémie de Covid-19. Le Tour se déroulera donc du 26 juin au 18 juillet 2021.