Le Tour de France 2021 bientôt terminé, où passera-t-il en 2022 en Occitanie ?

Le Tour de France se termine ce dimanche 18 juillet sur les Champs-Elysées. Sur les trois semaines de course, il en a passé une entière en Occitanie, avec les Pyrénées, et un retour en pays catalan. Mais où reviendra-t-il l'an prochain ? Les candidatures des villes sont nombreuses...

Le Tour de France a quitté l'Occitanie jeudi 15 juillet à Luz-Ardiden, après une semaine de course, et l'entrée dans la région à Nîmes. Le plus grand événement cycliste mondial reviendra forcément chez nous l'an prochain, tellement l'Occitanie est vaste, et les Pyrénées incontournables. Mais combien de temps, et où ?

Tout dépend comment le peloton arrivera dans la région, alors que le Grand Départ sera donné au Danemark. Quel sens pour le Tour sur la carte de France ? Les Alpes viendront-elles avant les Pyrénées, ou l'inverse, etc. En tout cas cette année, la course a traversé les Pyrénées d'est en ouest, après avoir longé la Méditerranée depuis Nîmes, et effectué un retour remarqué en pays catalan, avec un départ de Céret. On peut donc envisager que le parcours privilégie le massif Central l'an prochain, comme c'est le cas environ un an sur deux.

Le retour du Massif central ?

En 2020, il y a eu le Cantal, puis un peu l'Aveyron, avec Millau. Peut-être que Rodez reviendra sur le tracé, la dernière fois c'était en 2017. Mais il y a désormais Villefranche-de-Rouergue qui est candidate, "que ce soit pour une arrivée ou un départ" précise le maire Jean-Sébastien Orcibal. La ville a envoyé son courrier à Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur du Tour, après avoir accueilli la Route d'Occitanie en juin dernier. Le départ de la deuxième étape avait été donné de la place Notre-Dame, un site majestueux en dessous de la collégiale.

Une carte de visite du sud-ouest qu'on pourrait proposer à l'international

"On a pu voir un cadre exceptionnel qui allie à la fois le patrimoine et le sport" s'est d'ailleurs réjoui le maire de Villefranche, volontaire pour accueillir le Tour de France : "c'est réellement une carte de visite du sud-ouest qu'on pourrait proposer à l'international".

Autre ville-étape de la Route d'Occitanie, Auch se rêve aussi sur le Tour de France. Le maire Christian Laprébende a d'ailleurs fait un appel du pied à Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, sur le podium de l'épreuve occitane, juste après la victoire d'Arnaud Démare.

Revel sur les rangs

En Haute-Garonne, Revel est également sur les rangs. D'ailleurs la ville avait été approchée par ASO pour 2021, mais a refusé à cause de travaux en cours dans le centre-ville. Elle est partante pour 2022, avait alors assuré le maire. Mais il y a du monde au portillon, partout en France, et même à l'étranger explique Christian Prudhomme : "nous avons 300 candidatures pour le Tour de France. 250 en France, une cinquantaine à l'étranger. Et dans les candidatures françaises, il y en a une bonne douzaine portées par les conseils départementaux. Ca veut dire qu'un candidature, c'est 3, 4, 5 ou 6 possibilités !"

Nous avons 300 candidatures pour le Tour de France

Dans les Pyrénées, il faudra voir comment se positionne Luchon, ville historique du Tour de France. Mais la dernière arrivée remonte à 2018, avec la victoire de Julian Alaphilippe, et les liens se sont peut-être distendus avec le changement de municipalité. Car recevoir le Tour, c'est d'abord une volonté politique, et puis un financement : environ 80.000 euros hors taxe pour un départ, et 120.000 euros pour une arrivée. Contribution versée à ASO par les collectivités locales.