Tour de France 2021 : le détail du parcours des trois premières étapes au Danemark

Les organisateurs de la grande boucle ont dévoilé mardi les trois premières étapes du Tour 2021 qui partira de Copenhague, au Danemark. La capitale la plus cyclable du monde. Au programme : la petite Sirène, le vent latéral sur le pont suspendu du détroit du Grand Belt et les spectaculaires fjords.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme et le maire de Copenhague et président du Grand Départ de Copenhague au Danemark.

Après Bruxelles l'an dernier, la Grande Boucle s'élancera en 2020 de Nice. Le Tour 2021 débutera lui par trois jours au Danemark. Le programme de ces trois première étapes a été détaillé mardi à Vejle. Le parcourt très plat réservera toutefois quelques difficultés aux coureurs et un beau spectacle pour les téléspectateurs.

La petite sirène au départ de Copenhague

La première étape se disputera dans les rues de Copenhague, la capitale la plus cyclable de la planète.

Ce contre-la-montre individuel de 13 kilomètres est entièrement plat et quasiment sans virage. Il s'agit d'une étape taillée pour les "rouleurs les plus explosifs", a expliqué le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

Les téléspectateurs apprécieront les images dans le port où se trouve la statue de la petite sirène du dessin animé, mais surtout des contes d’Andersen, le célèbre auteur Danois.

Le vent latéral sur le pont suspendu du détroit du Grand Belt

Les cyclistes vont se lancer dès le deuxième jour sur la liaison de 18 kilomètres qui surplombe le détroit du Grand Belt.

Il faut se méfier de ce pont suspendu qui relie les deux plus grandes îles du Danemark note le quotidien danois Jyllands-Posten :

“Dix-huit kilomètres sur une route plate, droite et large, ça peut sembler facile, voire ennuyeux pour les coureurs du Tour de France. Mais cela ne sera pas de tout repos quand ils arriveront sur le détroit du Grand Belt. Un vent latéral puissant peut diviser le peloton et les pénaliser plus encore que des importants dénivelés en montagne” rapporte Courrier international.

"Il y aura un panorama exceptionnel" s'est félicité Christian Prudhomme. La troisième étape danoise se disputera au milieu des fjords sur 182 km au départ de Vejle, avec une arrivée probablement groupée à Sønderborg.

Les Danois, fans du Tour

Le Danemark s'enfièvre chaque été pour la plus grande course cycliste du monde. En terme de parts de marché à la télévision "il y encore plus de gens qui regardent le Tour de France que de Français", assure Christian Prudhomme. Le Danemark est en deuxième position derrière les Flandres et devant les Pays-Bas. La France est seulement quatrième.

10e départ de l'étranger

Le Danemark est le dixième pays étranger à accueillir le grand départ du Tour de France : les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne et Monaco l'ont précédé.