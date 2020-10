Le Tour de France 2021 passera-t'il en Bourgogne ?

Quelques semaines après l'arrivée du Tour de France 2020 contrarié par l'épidémie de coronavirus, c'est ce mercredi 29 octobre que l'organisation de la grande boucle dévoile le tracé de la prochaine édition de 2021. La course devrait traverser la Bourgogne, début juillet, si la Covid-19 le permet.

A la veille de la présentation de l'édition 2021 du Tour de France, les rumeurs vont bon train un peu partout en France et chez nous aussi. La Bourgogne devrait en effet figurer sur le tracé dévoilé ce mercredi 29 octobre à Paris. La dernière fois que la Grande Boucle était passée en Côte-d'Or, c'est à Nuits-Saint-Georges en 2017, mais le département ne figure toujours pas cette année sur le tracé fictif prévu pour 2021.

Pas de Côte-d'Or, mais un passage en Saône-et-Loire

En revanche, le département de la Saône-et-Loire devrait à nouveau voir passer le peloton et la caravane de la plus célèbre course cycliste? Plusieurs rumeurs évoquent une arrivée le 1er juillet 2021 au Creusot. Nos confrères de Creusot-Infos en sont sur à 99%, même si l'information n'est pas confirmée par le maire David Marti.

Selon le site internet, le président de ASO, Christian Prud'homme, aurait par ailleurs rencontré le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary au cours de l'été à Autun, mais celui-ci reste muet comme une carpe sur le sujet, ainsi que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret