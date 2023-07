Le Tour de France 2023 avec les girondins

On vit ensemble le Tour de France 2023 ! Et on est très fier d'avoir pu l'accueillir en Gironde pour les 7ème et 8ème étapes. Retour en images sur ces deux jours de festivités avec France Bleu !

Le public au village-départ de Libourne © Radio France Vendredi 7 juillet - 7ème étape - Mont-de-Marsan - Bordeaux 7ème étape avec le village-arrivée à Bordeaux. Dans la matinée c'était encore calme... Tôt le matin vendredi 7 juillet, c'était très calme ! © Radio France Avant le départ des pros, ce sont les petits cyclistes de Cambes qui ont fait la course ! A Cambes les jeunes ont pédalé comme les pros ! © Radio France Il a fait très chaud ce vendredi, heureusement les girondins ont pu profiter des artisans sur le parcours et certains avaient tout prévus ! Les bonnes glaces 100% fabriquées à Sainte-Croix-du-Mont de Philippe et Valérie © Radio France S'hydrater c'est la clef, on profite de bouteilles d'eau fraîche à Cambes en Gironde © Radio France Il est nécessaire de se couvrir la tête avec le soleil, des supporters comptent sur les partenaires à Cadillac-sur-Garonne ! © Radio France Le vainqueur de cette étape : Jasper Philipsen. Samedi 8 juillet - 8ème étape - Libourne - Limoges En direct du village-départ à Libourne ou sur la route, à Abzac on a rencontré de drôles de supporters ! A Abzac avec la mascotte (le lion) © Radio France Peut-être la plus mignonne supportrice girondine du Tour de France, Ambre, 9 mois, attend les coureurs © Radio France Même le Père Noël est passé à Libourne pour l'occasion © Radio France Au studio France Bleu, une nouvelle fois de beaux invités ! Christian Prudhomme, directeur du Tour de France à Libourne, village-départ © Radio France Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977 © Radio France À lire aussi VIDÉO - Tour de France : la Gironde vue d'un hélicoptère du Tour