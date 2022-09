Après 13 ans d'attente, Bordeaux retrouve le Tour de France et accueillera une arrivée d'étape le 7 juillet. Le peloton repartira de Libourne le lendemain en direction de Limoges.

Le Tour de France 2023 passera à Bordeaux et Libourne

Le contre-la-montre organisé entre Libourne et Saint-Emilion avait été une réussite.

Le Tour de France passera en Gironde l'été prochain. Après un départ de Bilbao et un détour par les Pyrénées, le peloton remontera pour arriver à Bordeaux le vendredi 7 juillet.

Le maire Pierre Hurmic se refuse à toute confirmation mais précise : "Je serais ravi d'accueillir le Tour de France treize année après sa dernière venue à Bordeaux."

Libourne "optimiste"

La carte du Tour sera dévoilée le 27 octobre à Paris et le nom de Libourne y apparaîtra aussi comme le laissait entendre ce jeudi le journal Le Résistant. Confortée après avoir accueilli en 2021 une arrivée d'étape ainsi qu'un contre-le-montre dans le vignoble de Saint-Emilion, la candidature libournaise a donc à nouveau séduit les organisateurs. Le peloton prendra ensuite la direction de Limoges.

Du côté de la mairie, on confirme la candidature et on se dit "optimiste" pour accueillir de nouveau la Grande Boucle deux ans après.