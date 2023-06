Les cyclistes du Tour de France ne s'étaient pas arrêtés en Côte-d'Or depuis 2017. Vendredi 9 juin, François Sauvadet, Président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or annonce la bonne nouvelle via un communiqué : le Tour de France 2024 passera par la Côte-d'Or. " Le Tour fera escale plusieurs jours, soit l'un des plus longs passages du Tour de France dans un département !", se félicite François Sauvadet. "Hymne à nos paysages et à notre patrimoine, le Tour de France est la compétition cycliste la plus suivie dans le monde entier et la plus belle vitrine pour donner à voir les richesses de la Côte-d’Or. De quoi donner un superbe coup de projecteur sur notre belle Côte-d’Or !"

