Le Tour de France 2023 à Lisieux ?

Le Tour de France fera-t-il son retour cette année en Normandie ? C'est possible si on tient compte du fait que l'édition 2023 va partir du Pays Basque espagnol, passer par les Pyrénées françaises, remonter la France avant l'explication finale dans les Alpes. L'édition 2022 ayant fait la part belle au Nord et à l'Est, il est vraisemblable que l'Ouest soit bien servi cette année.

La Grande Boucle n'est plus passée en Normandie depuis le grand départ organisé dans la Manche en 2016. Dans cinq semaines, le parcours de la 110ème édition sera dévoilé par ses organisateurs. Même si le secret sera officiellement bien gardé jusqu'au 27 octobre, les fuites ont commencé à filtrer.

Lisieux fait partie des villes candidates et espère que son tour va bientôt arriver, que ce soit cette année ou non. Lisieux, c'est une ville de vélo qui accueille tous les ans le premier critérium d'après Tour.

L'équipe municipale en place pose chaque année sa candidature depuis 2020. "Je sais qu'un jour on aura le Tour de France mais je ne sais pas quand", affirme le maire de Lisieux Sébastien Leclerc. Il préfère rester très prudent sur le futur tracé du Tour et parle d'un retour de l'évènement plutôt d'ici 2025. Il affirme n'avoir aucune info autour du choix ou non de sa commune. Et si les équipes d'Amaury Sports Organisation, l'organisateur de la Grande Boucle, sont passées, elles le font sur toutes les villes candidates.

L'équipe municipale précédente - celle de Bernard Aubril, grand amateur de vélo et organisateur historique du Critérium) - avait elle aussi candidaté et même visé un contre-la-montre. Une étape en ligne semble aujourd'hui plus réaliste.

Ce ne serait pas une première pour Lisieux qui a accueilli par le passé trois arrivées et trois départs depuis 1964. Le dernier passage du peloton du Tour de France remonte à 2011 et une étape entre Dinan et Lisieux.