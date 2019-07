Le Tour de France à Mervans en Saône-et-Loire

Mervans, France

L'arrivée de la plus longue étape du Tour de France 2019 se disputait à Chalon-Sur-Saône. Victoire au sprint du Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo). L'Italien Giulio Ciccone (Trek) conserve le maillot jaune. Un sprint intermédiaire se disputait à Mervans. Une foule de spectateurs a tenté d’attraper les cadeaux de la caravane publicitaire

"La caravane, c'est plus comme avant" - Noël, maillot jaune à Mervans

Dans son tee-shirt jaune du Tour de France, Noël était venu de Chalon-Sur-Saône car "on peut mieux voir" à Mervans. Sa femme et sa fille tentent d'attraper des cadeaux publicitaires de la caravane de l'autre côté de la rue mais il est déçu : il n'a capté q'un porte-clé "c'est plus comme avant ! "

Plus agile, Inaïa a attrapé une casquette, des gâteaux aux fromage mais la fillette s'électrise et bondit lorsque le char Haribo arrive : "ouiiiiiii ! des bonbons !"

Inaïa "Ouiiiiiiiii!!! des bonbons !" Copier

la caravane publicitaire électrise Mervans © Radio France - Philippe Paupert

Mervans dans l'histoire du cyclisme

Jean Paul Neveu a placé son fauteuil jaune à Mervans sur le petit pont. Il vient de Bourg-en-Bresse spécialement car il a gagné à Mervans "une course amateur en 1972 avec 4'30''d'avance. L'arrivée était là-bas, à gauche à 100 mètres".

Un autre cycliste, Matthieu, apprécie que Mervans entre dans l'histoire du cyclisme : "ça passe dans notre commune. Dans les magazines, sur le parcours officiel, c'est marqué Mervans parce qu'il y a un sprint intermédiaire. Sur les horaires d'étapes dans le profil officiel, c'est marqué Mervans. On se rappellera dans quelques années que le tour est passé à Mervans."

Matthieu "Mervans est entrée dans l'histoire du cyclisme" Copier

Jean Paul avait gagné en 1972 une course cycliste à Mervans © Radio France - Philippe Paupert