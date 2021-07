Le Tour de France arrive en Gironde : France Bleu vous fait vivre l’événement

La grande boucle passe deux jours en Gironde, vendredi 16 juillet et samedi 17 juillet, pour les deux dernières étapes avant Paris de l’édition 2021. France Bleu Gironde sera sur place pour vous faire vivre l’évènement au plus près des coureurs.

Dix ans que la plus prestigieuse course cycliste du monde n'était pas passée par chez nous, alors France Bleu Gironde a forcément décidé de mettre les petits plats dans les grands avec un dispositif spécial.

Vendredi 16 Juillet

Avec Nicolas Fauveau dans France Bleu Gironde Matin entre 6h et 9h, vous allez pouvoir partager vos plus beaux souvenirs de Tour de France, au bord des routes ou devant votre télévision. Vous pouvez nous appeler au 05 56 19 10 10.

Vous allez vivre également les coulisses de la caravane du Tour de France grâce à Stéphanie Brossard qui sera dans une des voitures Cochonou !

Nous allons suivre la 19ème étape entre Mourenx et Libourne entre 15h et 18h avec Yves Maugues, Julien de Jong et nos journalistes sur les motos, Kevin Blondel et Anthony Rymbaud. Marie Ottoz et Stéphane Hiscock seront sur le bord des routes avec les spectateurs et supporters à Noaillan et à Créon.

Et puis durant toute la journée, vous serez tenu au courant de vos conditions de circulation, Laetitia Heuveline fera des points réguliers sur les routes fermées en temps réel, et les bons plans pour éviter les bouchons.

Samedi 17 juillet

Pour le contre la montre Libourne – St Emilion, Marie Ottoz et Yvan Plantey seront en direct du village départ du Tour de France à Libourne entre 10h et 12h30.

Puis rendez-vous entre 16h et 19h pour suivre les derniers coureurs à s’élancer sur le parcours. Yves Maugues et Julien de Jong seront, comme la veille, accompagnés des journalistes Thomas Coignac sur la ligne d’arrivée, Kevin Blondel et Anthony Rymbaud sur les motos.

La course

La 19ème étape, vendredi 16 juillet, partira de Mourenx dans les Pyrénées Atlantique, direction Libourne en Gironde. Le peloton a 207km à parcourir en passant par Mont de Marsan. La première commune de Gironde traversée par les coureurs est Bourideys (entre 15h25 et 15h45). La course passera notamment par Villandraut, Noaillan, Barsac, Cadillac, Créon, Génissac. Arrivée à Libourne prévue entre 17h05 et 17h35.

La 20ème étape, samedi 17 juillet, est un contre la montre individuel long de 30km800 entre Libourne et St Emilion. Les coureurs vont traverser les vignobles de l’appellation St Emilion en passant notamment par Pomerol, Néac, Lussac et Montagne.

Le premier coureur s’élancera à 13h05, le dernier (le maillot jaune) à 17h19, pour une arrivée à 17h55.