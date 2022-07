Le Tour de France arrive en Provence au mythique col du Granon

"C'est un col qui gagne à être connu ! On en est fiers !" clame Marine Ferraris, la gérante de la Buvette du Granon, seul estaminet de toute la montée du Granon. Le Tour arrive juste devant chez elle. "C'est d'ici qu'on a la plus belle vue sur les glaciers. Il faut venir nous voir et savourer une bonne bière". Il faut dire que Marine a commandé 30 fûts de 30 litres et elle ne sait pas trop si l'affluence les consommera. Un pari. Une excitation surtout. Il y a 36 ans, sa grand-tante tenait la Buvette, le jour où Greg Lemond a ravi définitivement le maillot jaune à Greg Lemond.

Marine la patronne de la buvette © Radio France - Matthieu Gambin

Incontournable, la récompense après la montée © Radio France - Matthieu Gambin

A la veille du passage du Tour, le Granon était l'attraction à voir absolument par tous les moyens possibles... à vélo, à pied ... mais pas en camping-cars bloqués au pied du col.

Les amateurs avant les pros © Radio France - Matthieu Gambin

Scott et Georges de New York en ont bavé © Radio France - Matthieu Gambin

La récompense © Radio France - Christophe Van Veen

Grosse fatigue © Radio France - Christophe Van Veen

Le Granon épouvantail

Le col du Granon parle de lui-même : 2.413 mètres d'altitude, 11,3 kilomètres à 9,2%. Voilà un col qui s'est fait désirer, gravi seulement deux fois dans l'Histoire du Tour de France. La dernière arrivée date de 1986. Lionel Zablith est le président du club de vélo de Briançon. Il habite juste à côté mais "je ne le monte pas tous les jours" dit-il en riant. "Il ne faut jamais se surestimer, il faut rester humble quand on s'attaque au Granon. C'est un col mythique. Dans la dernière partie on est à 12 %. On se sent vivant, les pulsations ne sont jamais basses".

Drôle de rencontre au bord de la route © Radio France - Christophe Van Veen

Le camping-car d'Ornella a dû rester au pied du col © Radio France - Matthieu Gambin

Les Français vont-ils se reprendre sur le Tour ? © Radio France - Matthieu Gambin

On l'a fait... en voiture ! © Radio France - Christophe Van Veen

De nombreuses restrictions de circulation sont à retrouver sur le site de l'office de tourisme Serre-Chevalier Vallée Briançon

sont à retrouver sur le site de l'office de tourisme Serre-Chevalier Vallée Briançon Entre Saint-Chaffrey et le Col du Lautaret : RD 1091 fermée de 13h à 19h

A Saint-Chaffrey, entre le pied du col du Granon et le rond-point Nord (éoliennes) : accès fermé de 13h à 19h

A Saint-Chaffrey, entre le pied du col et le rond-point Sud (téléphérique), accès fermé de 11h à 19h

Route du Granon, au pied du col au sommet, y compris accès Villard Laté : fermée du 12 juillet à 20h au 13 juillet à 22h

Plan de Saint-Chaffrey pour la journée du 13 juillet

Plan de la montée du Granon pour la journée du 13 juillet

Carte des restrictions de circulation Mercredi 13 juillet Tour de France Étape 11 Albertville / Col du Granon

Il n'y aura aucune navette pour monter au Col du Granon, mais des navettes intra-muros et gratuites seront mises en place le matin de 8h00 à 12h00 (maximum) et reprendront en fin de journée de 19h00 à 22h00 -Stade de Foot (sortie Nord de la Salle les Alpes en direction de Monêtier) .Arrêt de bus Val St Bernard (Chantemerle)