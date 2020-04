Le Tour de France début septembre en Ardèche : "un bon compromis" dit le maire du Teil

Le Tour de France reporté en raison de la pandémie de coronavirus débutera finalement le 29 août prochain, deux mois après la date initialement prévue. Le Tour arrivera à Privas le 2 septembre et repartira du Teil le lendemain.

Les maires ont été prévenus ce mardi après-midi. Le Tour de France est donc reporté à la fin de l'été. Il devait se dérouler du 27 juin au 19 juillet. Ce sera finalement du 29 août au 20 septembre. C'est une bonne nouvelle pour le maire du Teil qui accueillera le départ de la 6e étape, non pas le 2 juillet mais le 3 septembre. "Il vaut mieux ça plutôt qu'il soit annulé, dit Olivier Peverelli, on est bien content." Pour lui, attendre la fin de l'été, "c'est un bon compromis parce qu'il va falloir du temps pour se réhabituer à la foule". Le jeudi 3 septembre, l'école aura repris mais Olivier Peverelli est confiant : "je ne suis pas inquiet pour le côté populaire du Tour et les gens auront envie de sortir".

Le Tour en Ardèche juste après la rentrée des classes

Le maire de Privas est plus prudent. "Je suis encore sceptique sur sa tenue, dit Michel Valla, j'ai peur qu'on ne soit pas débarrassé du virus." Le Tour parti de Gap doit arriver à Privas le 2 septembre. "Au lendemain de la rentrée des classes, ce n'est pas idéal mais je préfère ça à une annulation ou à une course à huis clos" ajoute le maire de Privas.

- © Visactu

- © Radio France