Le Tour de France à Domme : "Cela relevait de l'impossible au départ"

Ce mardi le peloton du Tour de France traverse le village de Domme en Dordogne. Une commune connue pour sa bastide, son château et ses remparts. Les coureurs sont prévenus : ils vont rouler dans des rues étroites et sûrement pleine de fans de la Grande Boucle.

C'est le grand jour pour le Tour de France en Dordogne. La 10ème étape Périgueux -Bergerac longue de 178 km à travers le Périgord. Les 180 coureurs s’élanceront à 13h10 des allées Tourny à Périgueux. Il s'agit d'un départ fictif qui les fera traverser Boulazac. Le départ réel sera lui donné à 13h24 du rond-point de Boulazac-bourg.

Vers 15h le peloton arrivera à Domme, commune de 1.000 habitants au sud de Sarlat très connue pour sa bastide, son château et donc ses remparts. Lundi les habitants ont nettoyé une dernière fois les routes. Des routes très petites sur lesquelles passeront les coureurs. On pourrait presque dire que cela relève d'un exploit technique. De l'impossible même explique certains habitants, car les portes des remparts sont très étroites pour les voitures comme pour les coureurs d'après Michel. "Ils ne les franchiront qu'à deux ou à trois maximum" estime cet habitant de Domme.

"Les cyclistes pros passent partout"

Pour maximiser l'espace, et laisser le plus de place au peloton, les remparts de la ville ont eu le droit à un bon lifting grâce à une vingtaine de bénévole et Patrice, Président de l'association de sauvegarde de la bastide. "Nous avons fait en sorte, que tous les remparts soient propres de végétaux. C'est un travail considérable" explique le président.

La caravane ne passe pas ... en entier

Pour témoigner de l'étroitesse de la ville : la fameuse caravane n'y passera pas dans son intégralité d'après Jean-Claude Cassagnole le maire. "Nous avons dû donner les dimensions en longueur et en hauteur de chacune des portes de la ville aux organisateurs. La majorité des véhicules de la caravane devraient pouvoir passer" explique l'élu. À Domme tout devrait rentrer dans l'ordre au sens propre comme au figuré.