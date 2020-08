Le Tour de France en Auvergne c'est dans un mois. Les horaires de passage

Les auvergnats Romain Bardet et Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Chris Froome, Egan Bernal, Peter Sagan, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde, Nairo Quintana - pour les plus connus - sont déjà sur les routes auvergnates. Pas pour disputer une étape du Tour mais pour prendre le départ du Critérium du Dauphiné. Ce plateau prestigieux partira ce mercredi à 10H35 de la place des Bughes et sera de retour dans un mois pour l'étape des volcans entre Châtel-Guyon et le Puy Mary.

Les horaires

Cette 13eme étape est annoncée comme une des plus dures du Tour, avec le dénivelé le plus important, 4.400 mètres au total, sept ascensions répertoriées sans compter les grimpettes un peu partout sur les 191,5 kilomètres.

Les coureurs partiront de la Mouniaude à Châtel-Guyon à 11H50. Ils vont traverser la ville, passer par le hameau de Saint-Hippolyte (et déjà une première grimpette) avant de redescendre sur Riom. Un peu plus de six kilomètres avant le départ réel à 12H05 sur la D446. Ensuite le peloton traversera Riom, bifurquera sur Chateaugay, Malauzat et entrera sur Clermont par Durtol (12H32). Ensuite direction Chamalières pour monter à Orcines via La Font de l'Arbre et continuer jusqu'au col de Ceyssat pour la première ascension, répertoriée en 1ere catégorie (13H01-13H08)*.

Ensuite Olby, Orcival et la seconde ascension, le col du Guéry en 3eme catégorie (13H43-13H54) avant de plonger sur Le Mont-Dore et La Bourboule pour une nouvelle ascension, la méconnue Montée de la Stèle, en 2eme catégorie (14H16-14H31). Ils redescendront sur La Tour d'Auvergne avant le ravitaillement et l'entrée dans le Cantal et le sprint intermédiaire de Lanobre (14H49-15H07), une des rares lignes droites du parcours.

Direction Bort-les-Orgues, Saignes et la Côte de l'Estiade, 3eme catégorie (15H18-15H40), Trizac, Moussages, des petites routes pour monter la côte d'Anglards-de-Salers, 3eme catégorie (15H53-16H19) avant de revenir dans la vallée du Mars vers Le Falgoux, au pied du col de Néronne. Il n'est pas très long (3,8 km), c'est pour cela qu'il n'est classé que 2eme catégorie, mais très raide (9,1% de moyenne) et un sommet qui devrait être passé entre 16H28 et 16H58. Il restera 11 kilomètres jusqu'au sommet du Puy Mary, classé 1ere catégorie et une arrivée estimée entre 16H46 et 17H19.

Le lendemain, le samedi 10 septembre, les coureurs partiront de la place des Bughes à 13H05. Ils prendront le même parcours que le Dauphiné ce mercredi (boulebard Desaix, rue Joffre, avenue Trudaine, place Delille, avenue de la République, boulevard Auriol) pour sortir de Clermont par les Gravanches. Le départ réel sera donné à hauteur d'Aulnat à 13H20. Le peloton passera par Malintrat, Pont du Château, Chignat (13H38), Ravel, passera la côte du château d'Aulteribe en 4eme catégorie (14H04-14H08), Courpière, Augerolles et sortiront d'Auvergne pour rejoindre Lyon par le col du Béal, 2eme catégorie (14H53, 15H02).

Les filles avec un mois d'avance

Un parcours réalisé avec un mois d'avance par les filles de "Donnons des elles au vélo". Elles sont 13 et font les même étapes que les garçons, en un peu plus de temps. Elles sont parties de Châtel-Guyon à 8H15 ce mardi matin pour une arrivée prévue au Puy Mary à 20 heures. Parmi elles, il y a Solène Marquet, une issoirienne. Elles sont accompagnées à chaque étape par des amateurs, une cinquantaine pour l'étape auvergnate.

Le départ de l'étape de "Donnons des elles au vélo" à Châtel-Guyon © Radio France - Emmanuel Moreau

Cette opération est destinée à faire la promotion du cyclisme féminin. La Grande Boucle, un tour de France version féminine, a disparu mais A.S.O, l'organisateur du Tour de France, a promis de se pencher sur la question et pourrait lancer une nouvelle compétition pour les filles en 2022.

* Le premier horaire est calculé à 41 km/h, le second à 37 km/h.