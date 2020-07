Le Tour de France en pleins préparatifs au Mont Aigoual

Le Tour de France 2020 va traverser le Gard le jeudi 3 septembre, pour la sixième étape, avec une arrivée au sommet du Mont Aigoual. L'événement a été décalé en raison de la pandémie de Covid-19. Mais les organisateurs sont sur place ce jeudi, à la station météorologique, et France Bleu Gard Lozère, partenaire de la Grande Boucle, les suit évidemment pas à pas.

Sont présents autour du directeur du Tour Christian Prudhomme : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie ; Denis Bouad, président du Département du Gard ; Joël Gauthier, le maire de Val d’Aigoual ; Roland Canayer, le président de la communauté de communes du Pays Viganais ; Thomas Vidal, président de lacommunauté de communes Causses Aigoual Cévennes. Et Henri Couderc,président du parc national des Cévennes

France Bleu, radio officielle de la course, fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la crise du coronavus. Ce jeudi, zoom en vidéo sur cette sixième étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyées spéciales Hélène Langlois et Fanny Lechevestrier. Les coureurs parcourront 191 kilomètres entre Le Teil (Ardèche) et le Mont Aigoual, sommet du Massif central situé entre le Gard et la Lozère. C'est la première fois que Le Teil, commune durement touchée par un séisme en novembre 2019, accueillera la Grande Boucle et qu'une arrivée sera jugée au Mont Aigoual, vaste plateau situé à 1.567 mètres d’altitude.

Vous pouvez également retrouver la carte complète de la Grande Boucle 2020.