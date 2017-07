Le Tour de France fantastique accélérateur touristique pour la Haute Loire

Le Tour de France qui arrive dimanche après-midi au Puy en Velay, au-delà de l’aspect purement sportif, est aussi un fantastique accélérateur touristique.

Les images télévisuelles des paysages traversés, des animations locales et des monuments emblématiques du parcours relayées par hélicoptère sont une véritable invitation à revenir plus tard les découvrir de plus près.

Les villes et les départements bien conscients de ce potentiel touristique n’hésitent plus à investir dans ce créneau en espérant un maximum de retombées positives.

Le puy en velay accueuille la grande boucle © Radio France - yves renaud

C’est bien sur le cas de la Haute Loire qui en plus cette année bénéficie d’une ouverture de trois jours. Dimanche, lundi et mardi. Mais dores et déjà au moment même du passage du tour ici, les retombées seront très positives. Daniel Vincent directeur de la maison du tourisme de Haute Loire

En Haute Loire et plus particulièrement au Puy, on a tout particulièrement travaillé sur l’image qui sera envoyée aux millions de téléspectateurs du Tour de France

Daniel Vincent le directeur de la maison du tourisme de Haute Loire veut avant tout montrer que le département est bien sur une terre de vélo mais qu’il n y a pas que çà.

Le cours de l'Allier croise le parcours du Tour à Prades © Radio France - yves renaud

Au Puy en Velay l’office de tourisme a bien sur travaillé pour amener les milliers de fans de cyclisme qui vont converger ici, à découvrir le patrimoine de la ville … Jean Paul Grimaud, le directeur de l’office

L'hôtel de ville du Puy en Velay prend désormais vie de la tombée de la nuit à minuit. © Radio France - Angy Louatah

Une mobilisation sans précedent du commerce local © Radio France - yves renaud

Dans les deux cas c’est l’image d’un département vert / accueillant et proche de la nature et de ses activités qui sera mis en avant durant ces 3 jours.

Pas de souci pour animer ce dimanche.. La caravane publicitaire, puis l’arrivée sportive de la 15eme étape vont tenir les spectateurs en haleine tout l’après-midi.

La journée de repos des coureurs lundi pose un tout autre problème.

Il y aura bien quelques fans postés devant les hôtels des équipes, mais il faut prévoir d’autre choses pour captiver et retenir l’attention des milliers de spectateurs qui resteront là lundi. Pas de souci, l’office de tourisme du Puy en Velay a tout prévu. Jean Paul Grimaud, le directeur de l’office..

France Bleu Saint-Étienne Loire et France Bleu Pays d’Auvergne feront aussi partie du spectacle de ce lundi avec une émission spéciale en direct de la place du Martouret près de la mairie de 9 H à 13 H. et des invités pour évoquer le tourisme / les productions de Haute Loire / la culture … retour sur le vélo entre 12 et 13 H avec des journalistes pour le débrief de l’étape de la veille et de celle du lendemain qui partira du Puy direction Romans sur Isère