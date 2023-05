"Le Tour de France femmes a été adopté par le public" se réjouit sa directrice Marion Rousse

Après le Tour de France hommes en 2022, c'est le Tour de France femmes qui s'invite en Occitanie en 2023. Avec quatre étapes au total : Cahors-Rodez le 26 juillet, Onet-le-Château - Albi le 27 juillet, Albi - Blagnac le 28 juillet, et Lannemezan - Tourmalet le 29 juillet.

La directrice du Tour Femmes, Marion Rousse, était dans le Tarn et dans le Lot, ce jeudi 25 mai. L'ancienne championne cycliste, également consultante pour France Télévisions, s'est rendu à Albi et Cahors.

France Bleu Occitanie : Si le Tour de France (avec la version féminine) revient à Cahors, c'est parce qu'en 2022 ça s'est bien passé avec les hommes ?

Marion Rousse : Absolument ! En tout cas, moi, si je pouvais retrouver le même genre d'étape, je signe tout de suite. On rappelle que c'est quand même Christophe Laporte qui s'est imposé ici en 2022.

Et ça montre l'impact qu'a le Tour de France. Ça s'est bien passé pour les hommes, et donc c'est un joli clin d'œil que de revenir cette fois ci pour les femmes.

Avec une belle étape entre le Quercy et le Rouergue ?

Exactement. C'est l'une des étapes reines pour moi. C'est l'étape la plus longue cette année avec 177 kilomètres au programme. Et les 60 derniers kilomètres, ça ne fait que monter et descendre avec des petites routes, des montées assez raides, etc. Je ne peux que conseiller aux cyclistes féminines d'aller reconnaître cette étape qui s'annonce déjà magnifique.

Avec, visuellement, du beau patrimoine, des beaux paysages...

Oui, ça fait partie de la magie du Tour de France. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on sait qu'on parle à un public d'initiés qui vient regarder le Tour pour la course, mais également des gens qui ont envie de voyager, de visiter la France parce qu'on a un beau pays. Et le Lot est une magnifique région à venir visiter.

Quelle est la différence entre le Tour de France masculin et féminin ? Niveau logistique, caravane publicitaire, etc.

Justement, on a envie de reprendre les grandes lignes du Tour. Ce qui fait que c'est la plus belle course au monde d'un point de vue sportif, mais également tout ce qu'il y a autour. La caravane existe aussi sur le Tour de France Femmes. C'est un spectacle à ciel ouvert et qui reste gratuit. On vient à deux, à 15 à 20... Venir en famille, c'est redonner aussi du sourire dans une période qui est quand même compliquée pour tout le monde. Et l'aspect paysage, évidemment, de découvrir la France, tout simplement.

Deuxième édition de ce Tour femmes. L'an dernier, ça s'est super bien passé. Et cette année, ça sera le même engouement ?

C'est vrai que pour la première édition, sportivement parlant, je n'étais pas très inquiète parce que je savais qu'on allait voir du beau spectacle. Après, on ne connaissait pas l'engouement du public, on ne savait pas si ça allait faire des audiences. On ne savait pas si les gens allaient se déplacer sur le bord des routes. Et ça a été une vraie réussite !

On s'est immiscé chez les gens pendant leurs vacances, on s'est fait adopter, et le public a surtout vu que les filles n'avaient rien à envier sur un vélo à côté des garçons.

Sur cette deuxième édition, si je sens une différence, c'est peut-être dans les questions des journalistes. En 2002, on me demandait si c'était une bêtise, si c'était bien de relancer un Tour de France femmes. Et cette année, on me demande plutôt de parler des favorites et de la course.

Donc, ce n'était pas une bêtise de lancer ce nouveau Tour ?

Ah non ! Je pense que personne ne pourra dire qu'on s'est ennuyé sur ce Tour de France femmes. Mais surtout, c'est une belle reconnaissance pour elles. Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on leur a fait. Si on a monté l'épreuve, c'est que vraiment, on savait que sportivement parlant, c'était cohérent et qu'elles le méritaient.

Après Cahors, deux belles étapes : Onet-le-Château - Albi puis Albi - Blagnac. On est toujours en Occitanie et toujours sur des beaux endroits...

Toujours. C'est vrai que pour venir faire du vélo dans la région, c'est magnifique. L'étape d'Albi, ça sera plus pour des baroudeuses. Une étape assez indécise certainement, difficile de dresser un scénario. Mais moi je vois bien une échappée partir, avec un final qui est loin d'être simple.

Pour l'étape de Blagnac, on imagine quand même une sprinteuse s'imposer avec cette longue ligne droite finale de plus d'un kilomètre. On verra s'il y a du vent. En tout cas, il y a des portions dégagées, où le vent peut jouer.

En tout cas, de Cahors à Albi, il y aura étapes très différentes les unes des autres.