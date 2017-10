Le Tour de France fera étape à Roubaix le 15 juillet 2018

Le Tour de France 2018 fera étape à Roubaix le dimanche 15 juillet. Après un départ de Compiègne, il prendront la direction du Nord. Au programme, trois ou quatre secteurs pavés dont le carrefour de l'Arbre.

Ce n'est pas encore officiel. Il faudra attendre le 17 octobre prochain, mais le Tour de France fera bien étape à Roubaix le dimanche 15 juillet 2018, le jour de la finale de la coupe du monde de football.

Parti de Vendée une semaine plus tôt, le Tour de France remontera vers le Nord après avoir visité largement une partie des Pays de Loire et surtout la Bretagne pour se retrouver le matin de la fête nationale dans l'Eure et Loire, pour l'étape Dreux-Amiens sous les lampions.

Trois ou quatre secteurs pavés

Le lendemain, le dimanche 15 juillet, la grande famille du Tour se retrouvera à Compiègne pour prendre la direction de Roubaix. Bien sûr, il n'y aura pas 55 km de pavés et 27 secteurs. Il ne s'agit pas de reproduire le célèbre Paris-Roubaix. Mais on peut espérer avoir un final avec trois ou quatre secteurs. On pense bien sûr au carrefour de l'Arbre à Gruson

Le seul hic, c'est d'envoyer 200 coureurs dans le tord boyaux qui va de Camphin-en-Pévèle à l'Arbre. Un secteur pavé de 2.100 mètres. Les organisateurs pendront sans doute l'option de plusieurs secteurs pavés avant pour éviter que le peloton arrive en bloc sur le carrefour de l'Arbre.

Quelle ligne d'arrivée à Roubaix ?

Autre incertitude, c'est l'endroit de l'arrivée à Roubaix. Les coureurs couperont ils la ligne dans le vélodrome ou à l'extérieur pour éviter de rejouer le Paris-Roubaix. La question est posée. Réponse le mardi 17 octobre prochain, date de la présentation officielle du Tour de France 2018 à Paris.