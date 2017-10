Le Tour de France fera étape au Pays Basque en 2018

Le secret est plutôt bien gardé mais ce que l'on pressentait depuis plus d'un an est désormais acté. Selon les informations de France Bleu Pays Basque, Saint-Pée-sur-Nivelle sera ville départ d'une étape du Tour de France 2018. La caravane devrait rester 4 jours dans les Pyrénées-Atlantiques.

La carte du Tour de France 2018 ne sera dévoilée que le 17 octobre prochain lors de la présentation officielle à Paris, mais depuis déjà plusieurs semaines des rumeurs circulent, de plus en plus insistantes. Il ne fait désormais plus aucun doute, même si personne ne le confirme officiellement, que la Grande Boucle reviendra au Pays Basque nord en juillet prochain.

La carte officielle du Tour de France 2018 sera dévoilée le 17 octobre 2017 © Maxppp -

Saint-Pée douze ans après Cambo

Selon nos informations, Saint-Pée-sur-Nivelle sera même ville-départ d'une étape lors de la dernière semaine, fin juillet. Sans doute même la dernière étape de montagne avant l'arrivée sur les Champs-Elysées.

La citée labourdine a fait acte de candidature depuis plusieurs années déjà. Le maire, Pierre-Marie Nousbaum, ainsi que ses collègues de Sare et Espelette ont rencontré Christian Prud'homme, le directeur du Tour, et son équipe à plusieurs reprises, la dernière fois lors du passage de la Vuelta sur les routes du Labourd (Sare, Ainhoa...) avec arrivée à Urdax en septembre 2016

Douze ans après la dernière étape en Iparralde, la patience a donc payé. Si la Grande Boucle est en effet passée par la Soule (Chéraute, Mauléon, Menditte, Trois Villes, Tardets) le 14 juillet 2015 sur la route de la Pierre-Saint-Martin, la derniere fois qu'une ville basque a accueilli le départ d'une étape du Tour c'était Cambo en 2006.

La caravane du Tour de France, et le peloton qui la suit, devrait s'élancer du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle fin juillet 2018 © Maxppp - Nicolas Vallauri

Quatre jours de villégiature à Pau

En 2018, les coureurs devraient s'élancer du lac de Saint-Pée. C'est la première fois que la commune accueillera caravane et peloton. Bayonne est la ville basque qui a reçu le plus grand nombre de visite (32 fois), la dernière pour une arrivée d'étape en 2003. Suivent ensuite Biarritz (5), Hendaye (4), Saint-Sébastien (2), Cambo, Pampelune et Vitoria (1).

Si les professionnels du tourisme peuvent d'ores et déjà se réjouir des retombées, avec la venue probable de nombre de passionnés de la "petite reine" et de son barnum du mois de juillet, les hôteliers n'auront pas à faire de la place à la caravane en pleine saison estivale (voir fêtes de Bayonne). Selon les informations recueillies par France Bleu Pays Basque, la direction du Tour aurait en effet décidé d'implanter coureurs et suiveurs dans la région paloise pendant les 4 jours au cours desquels le peloton sillonera les routes de la région (ainsi sans doute que l'étape de repos).