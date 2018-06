A Plouvien, dans le Nord Finistère, ce Tour de France 2018 s'annonce comme une fête mémorable. Olivier Le Gac, originaire de la commune, est sélectionné dans l'équipe Groupama- FDJ. Rencontre avec ses parents Denis et Denise, très investis aux côtés de leur fils.

Le Tour de France et Olivier passeront à 600 mètres à vol d'oiseau de leur maison. A 1500 mètres par la route, sur l'axe Gouesnou-Bourg Blanc-Plouvien. La sélection lundi dernier d'Olivier Le Gac dans l'équipe de Groupama- FDJ (Française des Jeux ) est comme une apothéose pour cette famille construite grâce au vélo.

Les parents, Denis et Denise, se sont rencontrés alors que Denise remettait le bouquet de fleur au vainqueur de la course. Et c'était Denis, qui a comptabilisé 30 ans de compétition, avec une dernière saison en 2010. Le couple, leurs trois garçons, les grands-parents, toute la famille s'est toujours intéressée au cyclisme. Le passage du Tour de France à Plouvien est comme une apothéose familiale. "Je pense à mes parents, aux amis de mes parents qui regardaient le Tour à la télévision ou l'écoutaient à la radio en revenant des champs. C'était déjà une fête. Alors, imaginez !" dit Denise. "le Tour passe dans la commune avec le gars du pays dans le peloton. "

Denis toujours très investi dans l'entrainement de son fils

Ce mardi matin, Denis prend le scooter pour précéder Olivier sur les routes de la région et le faire pédaler à la vitesse de compétition. Puis, avec Denise, il prend la route pour les championnats de France de cyclisme sur route où le couple va soutenir Olivier. Denis est évidemment ravi de la sélection d'Olivier : "Il y a 28 coureurs dans l'équipe et seulement 8 sélectionnés. Mais j'étais confiant, car Olivier était particulièrement en forme et a vraiment un bon coup de pédale ces dernières semaines."

Des surprises à Plouvien

Denise tient à remercier les élus et les bénévoles des clubs qui ont œuvrés pour que le Tour passe à Plouvien. "Ce sera la fête, notamment au niveau des deux chapelles. Mais ce sont des surprises." Évidemment, l'idéal serait qu'Olivier puisse passer en tête sur ses terres. Mais rien n'est moins sûr. Il y a quelques années, le peloton laissait facilement ce plaisir aux coureurs concernés, mais les enjeux sont tels aujourd'hui que rien n'est moins sûr. Olivier Le Gac fera au mieux. Comme d'habitude. Et Plouvien sera à la fête.

Olivier Le Gac est né le 27 août 1993 à Brest. En 2010, il est devenu champion du monde sur route junior à Offida en Italie. C'est sa deuxième participation au Tour de France.