Tour de France 2019 : voici les itinéraires et horaires détaillés des étapes en Occitanie

Le Tour de France passera plus d'une semaine en Occitanie, en juillet prochain. De l'Aveyron à l'Ariège, en passant par le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne, voici les itinéraires précis et détaillés des étapes de la région.

Toulouse, France

Le Tour de France passera-t-il dans votre village ? Voici les horaires et itinéraires précis des étapes d'Occitanie.

10 étape : Saint-Flour > Albi (217,5 km)

Après être parti du Cantal, le peloton entrera très vite en Aveyron, par Laguiole, Espalion, Bozouls, puis Sébazac. La traversée de Rodez se fera par la rue Béteille, puis l'avenue Victor-Hugo (prise à contresens), avec un passage près de la cathédrale et du musée Soulages. Les coureurs poursuivront ensuite vers le Tarn, via Tanus, et passeront dans Carmaux et Blaye-les-Mines, avant l'arrivée à Albi, jugée près de la place du Vigan.

11e étape : Albi > Toulouse (167 km)

Cette étape sera celle des bastides. Après le départ de la préfecture du Tarn, la course prendra la route de Cordes-sur-Ciel, et fera un crochet dans le Tarn-et-Garonne, avec Bruniquel avant de revenir dans le Tarn et de passer près de Puycelsi, et Castelnau-de-Montmiral. Le sprint intermédiaire sera jugé à Gaillac, puis le tracé file vers le sud, et Lavaur. Les coureurs entreront dans Toulouse par l'est, et Balma. La ligne d'arrivée sera tracée près de la place de l'Europe, à Compans-Caffarelli.

12e étape : Toulouse > Bagnères-de-Bigorre (209,5 km)

L'événement marquant de cette étape est évidemment le passage au coeur du quartier de Bagatelle, à Toulouse. Les coureurs y rouleront en défilé, après avoir quitté le village-départ installé sur l'île du Ramier, près du Stadium. La course empruntera ensuite la route de Seysses et sortira de Toulouse par Francazal et Cugnaux, avant de filer vers le sud et le Comminges. Parmi les villages traversés : Saint-Hilaire, Saint-Elix-le-Château et Le Fousseret. Saint-Gaudens verra aussi passer les coureurs, tout comme Cier-de-Rivière. A l'entrée de Luchon, les coureurs tourneront à droite pour gravir le col de Peyresourde, et enchaîneront avec la Hourquette d'Ancizan et le lac de Payolle, avant l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre.

14e étape : Tarbes > Col du Tourmalet (117,5 km)

Après le contre-la-montre à Pau la veille, cette étape sera 100% bigourdane. Et elle sera surtout courte et dure ! Après Ibos et Pontacq, la première difficulté sera le col du Soulor, à partir de Ferrières. Après la descente vers Pierrefitte-Nestalas, il faudra vite enchaîner avec le col du Tourmalet, après la traversée de Barèges. La ligne d'arrivée sera tracée au sommet, à 2.115 m.

15e étape : Limoux > Foix - Prat d'Albis (185,5 km)

Cette étape sera particulièrement difficile, avec quatre cols à gravir. Suite au départ de Limoux, cap au sud vers Alet-les-Bains et Puivert. Après quelques kilomètres en Ariège, il faudra passer le col de Montségur, en Pays d'Olmes. Après le sprint intermédiaire de Tarascon-sur-Ariège, le peloton poursuivra avec le Port de Lers, la traversée de Massat, et le Mur de Péguère. La traversée de Foix aura lieu à 13 km de l'arrivée, au Prat d'Albis. Une arrivée inédite pour ce Tour de France.